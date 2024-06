HIEUTHUHAI sến đến khó chấp nhận!

Sau màn đấu Liên Quân, 30 "anh trai" quay trở lại nhóm riêng để chuẩn bị cho tiết mục ở Livestage 1. Tổng cộng có 6 nhóm, mỗi nhóm có số lượng thành viên khác nhau. Team Nỗi Đau Ngây Dại là nhóm chỉ có 3 "anh trai", đây là điều vừa bất lợi nhưng cũng là thuận lợi. Theo đó, vì chỉ có 3 người nên mỗi cá nhân sẽ chịu nhiều áp lực hơn, đòi hỏi sự tập trung cao độ. Tuy nhiên vì số lượng thành viên ít nên cả nhóm đúc kết ý tưởng khá nhanh, không có nhiều tranh luận.

Với vai trò nhóm trưởng, Đức Phúc là người lên ý tưởng chính và dàn dựng cho tiết mục. Ý tưởng của Đức Phúc cho bài Nỗi Đau Ngây Dại là câu chuyện về 3 chàng hoàng tử cùng yêu 1 nàng công chúa. Dù ý tưởng này bị HIEUTHUHAI và Công Dương cho là sến, nhưng cả team vẫn quyết định dàn dựng bài hát theo ý tưởng của Đức Phúc. Và đúng như dự đoán, khi tiết mục được công diễn, nhiều khán giả cũng có quan điểm tương tự với HIEUTHUHAI và Công Dương.

Full tiết mục của team Nỗi Đau Ngây Dại tại Livestage 1

Trước hết về mặt tạo hình, các thành viên xuất hiện với những bộ trang phục theo phong cách cổ điển, đặc biệt phần tay áo phồng khá đặc trưng, làm tăng độ "sến" của sân khấu lên gấp nhiều lần. Đến hiệu ứng và bối cảnh sân khấu, Đức Phúc đã dàn dựng cho mỗi hoàng tử có màn xuất hiện khác nhau, như HIEUTHUHAI thì đứng trên bục xoay, tay cầm hoa hồng đợi công chúa, còn Công Dương thì có màn khiêu vũ với nữ chính.

Đến Đức Phúc, vì là nhóm trưởng nên có lẽ nam ca sĩ giành phần... sến nhiều hơn. Anh đứng chung với dàn vũ công với đội hình bông hoa, trên tay cầm thêm hoa trông chẳng khác gì tiết mục ca múa nhạc hơn chục năm về trước.

Tạo hình không thể nào sến hơn của team Đức Phúc trong Livestage 1

HIEUTHUHAI tạo hình hoàng tử, ảo thuật bông hồng chờ công chúa xuất hiện

Sau đó Công Dương "cướp" công chúa để khiêu vũ

Cuối cùng chốt lại là sự xuất hiện "ô dề" của Đức Phúc với đội hình vũ công sến súa

Bên cạnh concept, ý tưởng gây tranh cãi, những màn bưng bê, vũ đạo cũng được nhận xét là cũ kỹ, nhàm chán. Chưa hết, nhiều khoảnh khắc được cắt dựng "slow motion" khiến tiết mục giống MV ca nhạc lãng mạn một cách quá đà. Dù visual của 3 chàng hoàng tử cũng rất gì và này nọ nhưng cũng không thể cứu nổi tiết mục sến sẩm này. Đặc biệt là HIEUTHUHAI, với một nghệ sĩ xuất thân là rapper, chất Hip-hop cool ngầu, hiện đại đậm đặc trong người thì sự thể hiện của anh trong tiết mục này vừa gây sốc lại hoàn toàn lạc quẻ.

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự khó hiểu trước những tình tiết yêu đương mà HIEUTHUHAI buộc phải thể hiện trên sân khấu. Ngay cả phần rap của nam ca sĩ trong tiết mục cũng bị chê là nhạt nhòa. Có lẽ điểm nhấn duy nhất của phần thi này chính là sự lộ diện của Thùy Tiên ở phút cuối. Tuy nhiên, màn xuất hiện chớp nhoáng, không giúp đội của Đức Phúc chiến thắng của Thùy Tiên được đánh giá là... vô ích.

Khán giả nhận định với đề bài được giao thì Đức Phúc dàn dựng tiết mục lãng mạn là không sai. Nhưng ranh giới giữa sự lãng mạn và lỗi thời lại khá mong manh, qua tiết mục Nỗi Đau Ngây Dại thì ranh giới đó đã bị Đức Phúc xóa sạch.

Dàn dựng là quyết định của Đức Phúc, tuy nhiên chấp nhận để trình diễn theo một hình ảnh không phù hợp thì đó lại là lựa chọn của HIEUTHUHAI. Không hiểu nam rapper có ràng buộc gì với chương trình để có thể miễn cưỡng biểu diễn theo concept như vậy. Không còn một HIEUTHUHAI chất chơi, tự nhiên và thu hút như trước đây, màn trình diễn đêm 22/6 khiến không ít khán giả cảm thấy thất vọng gu thẩm mỹ của HIEUTHUHAI về mọi mặt.

Những động tác, đội hình khó hiểu được dàn dựng trong tiết mục

Hiệu ứng sân khấu sến sẩm

Kết hợp những màn bưng bê nhàm chán

HIEUTHUHAI rap, Đức Phúc - Công Dương múa minh họa trông chẳng khác tiết mục ca nhạc hơn chục năm trước

HIEUTHUHAI bị chê vũ đạo kém, tạo hình sến đến nỗi visual cũng không cứu nổi

Kết quả, 3 nhóm cùng lọt vào Top 3 là: Nỗi Đau Ngây Dại, Don’t Care và No Far No Star. Đồng nghĩa mỗi thành viên trong nhóm Don't Care được cộng thêm 50 điểm vì có khách mời Nanon diễn chung. Nhóm Sóng Vỗ Vỡ Bờ và Hút cùng xếp vị trí Top 4. Nhóm 10/10 đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng đấu nhóm.

Trong 3 nhóm Top 3, căn cứ vào số điểm bình chọn: Hạng nhất thuộc về No Far No Star với 124 phiếu bình chọn từ khán giả, mỗi thành viên được cộng 100 điểm. Hạng nhì là nhóm Don't Care với 111 phiếu bình chọn, mỗi thành viên được cộng 75 điểm. Hạng 3 là Nỗi Đau Ngây Dại với 99 phiếu bầu chọn, mỗi thành viên được cộng 50 điểm. Điểm số cá nhân của các "anh trai" chưa được công bố. Không có "anh trai" nào bị loại ở Livestage 1.

Phần thi của nhóm Nỗi Đau Ngây Dại xếp hạng 3 chung cuộc

