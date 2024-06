Gin Tuấn Kiệt thi "Anh trai say hi" vẫn không quên nịnh vợ Puka

Ngay trong tập đầu tiên của "Anh trai say hi", Gin Tuấn Kiệt đã lọt vào Top 10 Anh trai được chú ý nhất. Mới đây, nam ca sĩ tiếp tục gây ấn tượng bởi kỹ năng trình diễn bắt mắt trong tiết mục "Don't Care" cũng như tính cách chân thật, nhiều “mảng miếng” và không ngại “lăn xả” cùng các anh em.

Bên cạnh phần trình diễn mãn nhãn, Gin Tuấn Kiệt cũng đem đến nhiều bất ngờ thông qua tính cách hài hước, “lầy lội”. Dù luôn tự nhận bản thân là “team hướng nội thật thà”, song chỉ qua 2 tập đầu tiên, Gin Tuấn Kiệt đã trở thành một trong những “chợ đầu mối” của loạt “mảng miếng” hài hước. Đặc biệt, nam ca sĩ và đàn anh Isaac cùng chàng rapper Gen Z Negav còn khiến netizen không khỏi thích thú khi gọi nhau là “chị chị em em”, đồng thời đầu têu loạt clip ‘tiểu phẩm’ đang viral khắp mạng xã hội.

Gin Tuấn Kiệt cùng các Anh trai của Team Don't Care

Đến với chương trình Anh trai say hi, Gin Tuấn Kiệt mong muốn có thể khắc hoạ hình ảnh một nghệ sĩ trình diễn luôn “cháy hết mình” trên sân khấu. Đồng thời, cũng là một “Anh trai” thật chân thành và sẵn sàng “nhây hết cỡ” cùng các đồng nghiệp sau hậu trường.

“Gin muốn mang lại cho khán giả những hình ảnh mà mọi người ít thấy ở Gin Tuấn Kiệt. Gin không chỉ hiền hiền ít nói, mà khi cần thiết cái mỏ này vẫn có thể… hỗn được (cười). Nhưng điều Gin muốn khán giả nhìn thấy nhất là một Gin Tuấn Kiệt luôn hết lòng trong vai trò của mình để cùng các anh em toả sáng nhất trong từng tiết mục trình diễn”.

Bên cạnh tình yêu thương của khán giả, diễn viên Puka - vợ của nam ca sĩ - là động lực cũng như hậu phương vững chắc nhất để anh tự tin “cháy” trên sân khấu Anh trai say hi.

Nam ca sĩ tự hào cho biết, “một tay Puka đã chuẩn bị cho tất cả những màn xuất hiện của Gin Tuấn Kiệt tại chương trình”. Nữ diễn viên không chỉ luôn dành cho chồng những lời động viên, khích lệ tinh thần mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc làm mới hình ảnh, xây dựng phong cách cho nam ca sĩ.

“Vợ luôn muốn Gin có thể vượt qua sự e dè của để ‘cháy’ cùng các anh em đồng nghiệp. Chắc sẽ không ai nghĩ Gin sẽ có những phụ kiện lấp lánh dán/đính lên mặt, hay những phụ kiện mới lạ như bông tai, vòng cổ,... khi xuất hiện ở phần trình diễn của Liên quân 1. Tất cả đều một tay Puka chuẩn bị. Dù thời gian vừa qua, cả hai đều có lịch trình riêng rất bận rộn, nhưng vợ vẫn luôn theo sát mọi hoạt động của Gin khi tham gia chương trình. Puka còn là “giám đốc hình ảnh” cho mỗi lần xuất hiện của Gin nữa.

Dù thỉnh thoảng mọi người vẫn trêu chọc mình sao mà ‘điệu’ quá, nhưng vợ thích thì mình làm thôi! Puka cũng hỗ trợ Gin rất nhiều trong việc suy nghĩ cách thể hiện, rồi ‘quăng miếng’ sao cho thú vị. Vợ thực sự là một fangirl cuồng nhiệt nhất của Gin tại chương trình! - Gin Tuấn Kiệt khẳng định.

Puka - Gin Tuấn Kiệt

Sân khấu "Anh trai say hi" lần này đã mang đến cho nam ca sĩ những kỷ niệm khó quên khi được “ăn chung, ngủ chung” và đặc biệt là làm việc cùng các đồng nghiệp từ tiền bối đến hậu bối.

“Anh Isaac là người được sinh ra để làm thủ lĩnh giỏi. Ở anh có rất nhiều ưu điểm mà tôi đang ráng học hỏi. Negav thì luôn pha trò đáng yêu. Quang Hùng và Vũ Thịnh cũng rất dễ thương và tài năng. Gin cũng rất ấn tượng về sự chuyên nghiệp và thân thiện của Nanon dù không có nhiều thời gian tập luyện cùng như mấy anh em còn lại. Ngoài những anh em team Don’t Care, tinh thần lẫn tài năng của các bạn nghệ sĩ Gen Z khác như Hurrykng, Rhyder,... cũng làm mình thích thú và học hỏi được nhiều”, Tuấn Kiệt nói.

Bên cạnh đó, Anh trai say hi cũng đánh dấu sự trở lại trong những hình ảnh lẫn vai trò mới mẻ, phong phú hơn của Gin Tuấn Kiệt. Nam ca sĩ bật mí, “khán giả sẽ nhìn thấy Gin không chỉ hát được Pop/Pop Ballad nhẹ nhàng. Gin cũng có thể trở nên gai góc hơn trong âm nhạc, vừa hát, vừa nhảy, và sản xuất âm nhạc - trở thành một nghệ sĩ đa năng đúng như hình tượng mà mình đang hướng đến” - Nam ca sĩ bộc bạch về định hướng riêng khi đến với "Anh trai say hi".