Tại fan meeting ngày 2 của Lê Dương Bảo Lâm, một trong những khoảnh khắc được khán giả mong chờ nhất chính là sự xuất hiện của HIEUTHUHAI. Khi nam rapper vừa bước lên sân khấu đã khiến khán phòng bùng nổ bởi tiếng hò hét, cổ vũ không ngớt từ người hâm mộ.

Trong lần xuất hiện này, HIEUTHUHAI lựa chọn trang phục tối giản với set đồ đen cơ bản. Dù không cầu kỳ về tạo hình, visual của nam rapper vẫn được đánh giá là hết chỗ chê, nổi bật với gương mặt sáng sân khấu và thần thái tự tin. Tuy nhiên, điều khiến khán giả thích thú không chỉ nằm ở ngoại hình, mà còn ở loạt tương tác lầy lội giữa HIEUTHUHAI và đàn anh Lê Dương Bảo Lâm.

Trên sân khấu, HIEUTHUHAI phối hợp cực kỳ ăn ý với đàn anh khi liên tục nhập vai theo kịch bản: kêu khóc là khóc, kêu nằm là nằm để phụ diễn tiết mục múa lửa của Lê Dương Bảo Lâm. Những màn tung hứng hài hước, không ngại xấu hình tượng của nam rapper khiến không khí fan meeting trở nên sôi động và rộn ràng hơn hẳn.

Nam rapper tiểu phẩm không ngừng trên sân khấu

HIEUTHUHAI phụ diễn màn múa lửa của Lê Dương Bảo Lâm

Chưa dừng lại ở đó, một màn đối thoại ngẫu hứng giữa hai anh em cũng khiến cả khán phòng bật cười. Trên sân khấu, Lê Dương Bảo Lâm bất ngờ ngỏ ý muốn đi theo HIEUTHUHAI phụ diễn trong tương lai. Nam diễn viên còn đùa rằng đàn em nên bỏ nhóm GERDNANG, vì theo anh đánh giá thì các thành viên trong nhóm có năng lượng không bằng mình.

Trước lời đề nghị đầy tính chọc ghẹo này, HIEUTHUHAI không giấu được sự bật cười và nhanh chóng đùa theo: "Từ ngày em tách ra là em lên luôn". Câu nói được thốt ra ngay trước mặt HURRYKNG và MANBO - hai thành viên của GERDNANG - khiến Lê Dương Bảo Lâm cùng toàn bộ khán giả bên dưới thích thú.

Những tương tác vừa duyên dáng vừa lầy lội của HIEUTHUHAI đã góp phần không nhỏ trong việc khuấy động không khí fan meeting, mang đến cảm giác gần gũi. Sự kết hợp ăn ý giữa nam rapper và Lê Dương Bảo Lâm cũng được nhiều khán giả nhận xét là điểm nhấn đáng nhớ, giúp buổi giao lưu thêm phần rôm rả và trọn vẹn.

HIEUTHUHAI tuyên bố câu thẳng thừng về nhóm GERDNANG

Xuất phát điểm là những chàng trai yêu hip-hop, GERDNANG được thành lập từ năm 2018 gồm 3 thành viên HIEUTHUHAI, HURRYKNG và MANBO, sau này có thêm Negav, REX, Kewtiie... Như những tổ đội khác, GERDANG luôn đồng hành, giúp đỡ nhau thỏa đam mê với âm nhạc. Sau một vài bài hát viral, GERDNANG trở nên nổi tiếng trong giới Underground. Và cho đến khi King of Rap xuất hiện, tổ đội GERDNANG dần "bước lên khỏi lòng đất".

Thành công của tổ đội "những chàng ngố mọt sách" có sự đóng góp không hề nhỏ của HIEUTHUHAI. Ở King of Rap, dù cùng dự thi nhưng chỉ mỗi HIEUTHUHAI là gương mặt đi sâu nhất. Một mình một ngựa thi đấu nhưng không vòng nào HIEUTHUHAI không "shout out" cho tổ đội của mình. Từ việc nhắc đến MANBO đến gọi HURRYKNG hỗ trợ trên sân khấu chung kết, có thể thấy HIEUTHUHAI tận dụng không sót cơ hội nào để kéo tổ đội cùng đi lên.