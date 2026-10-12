Đăng Khôi đưa cải lương và "Lý ngựa ô" lên sân khấu Silk Way Star: "Tôi không cần bài hát viral, tôi cần khán giả quốc tế yêu dân ca Việt"

Công diễn 5 của Silk Way Star 2026 mang chủ đề The Folk Song (Bài hát dân gian), và Đăng Khôi là người mở màn đêm thi. Thay vì chọn một bản ballad an toàn, nam ca sĩ đại diện Việt Nam mang đến tiết mục kết hợp làn điệu "Lý ngựa ô" của dân ca Nam Bộ với ca khúc "Tùy hứng lý ngựa ô" của nhạc sĩ Trần Tiến. Một bên là giai điệu đã truyền qua nhiều thế hệ, một bên là tác phẩm đương đại nhưng vẫn giữ trọn hồn dân ca.

Điểm gây chú ý nhất của tiết mục là đoạn cải lương. Vốn theo đuổi dòng nhạc pop, Đăng Khôi vẫn quyết định hát trọn một câu ca cải lương trên sân khấu quốc tế. Theo anh, đã đến với chương trình này thì phải chấp nhận thử nghiệm và vượt qua giới hạn của bản thân, mỗi tiết mục phải là một dấu ấn riêng.

Phần phối khí cũng là một phép thử. Đăng Khôi đưa EDM, rap, hip hop vào cùng đàn tranh, đàn bầu và đờn ca tài tử. "Với tôi, đàn bầu không chỉ là một nhạc cụ đặc trưng tiêu biểu, mà còn là tiếng nói của tâm hồn Việt Nam", anh nói, đồng thời hy vọng khi tiếng đàn vang lên, khán giả nước ngoài sẽ cảm được vẻ đẹp rất riêng của văn hóa Việt.

Bài hát kể chuyện chàng trai cưỡi ngựa ô mang sính lễ đến rước người con gái mình thương về làm vợ. Trên sân khấu, màn hình LED phía sau chiếu hình ảnh những chú ngựa ô phi qua vòng tròn ánh sáng đỏ rực, Đăng Khôi hóa thân thành chàng trai đi đón người thương giữa dàn vũ công xếp hàng, kèm hình ảnh cô dâu Việt trong áo dài đỏ. Anh kể, khi trình diễn, trong đầu anh hiện lên khung cảnh hội làng ở quê, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn và âm nhạc của anh từ nhỏ.

"Tôi tin dù ở Việt Nam, Trung Quốc hay bất kỳ nơi đâu trên thế giới, khát vọng về tình yêu và hạnh phúc luôn là điều kết nối tất cả chúng ta", Đăng Khôi chia sẻ. Thông điệp anh muốn gửi gắm lần này là âm nhạc truyền thống Việt Nam luôn có sức sống mạnh mẽ với thời đại và sẵn sàng giao thoa với âm nhạc thế giới, cũng giống như người Việt hôm nay vừa giữ bản sắc cha ông, vừa hội nhập.

Khó nhất là khiến ê-kíp Trung Quốc hiểu được "màu" Việt

Đăng Khôi cho biết thử thách lớn nhất trong quá trình chuẩn bị không nằm ở giọng hát mà ở chỗ làm sao để ê-kíp sản xuất, toàn bộ là người Trung Quốc, hiểu và thể hiện đúng màu sắc của bài hát. Dù bốc thăm diễn đầu tiên, vị trí thường bị xem là bất lợi, anh nói tâm trạng khá thoải mái. "Khi câu hát đầu tiên cất lên, lòng Khôi vô cùng tự hào vì mình đang giới thiệu với tất cả các khán giả quốc tế bài hát và nét văn hóa dân gian rất hay và ý nghĩa của Việt Nam", anh kể.

Trang phục của tiết mục do nhà thiết kế Cao Minh Tiến thực hiện, mang tên "Lý ngựa ô x Ngựa ô thương nhớ". Bộ đồ dùng chất liệu gấm với họa tiết cát tường tượng trưng cho sự bền vững, thịnh vượng, điểm nhấn là những đường vân uốn lượn như sóng nước, gợi sông ngòi Việt Nam và nhịp vó ngựa phi nước đại. Bảng màu xanh, vàng, đỏ phối cùng lớp voan bên ngoài, khi chuyển động tạo cảm giác như gió lướt trên đồng cỏ.

Chuyện trang phục cũng là một hậu trường thú vị. Dù thời gian chuẩn bị gấp rút, Đăng Khôi vẫn đặt may riêng từng bộ cho mỗi màn trình diễn và làm việc kỹ với stylist. Hành lý của anh lên tới hơn 10 chiếc vali, đến mức vợ anh, Thủy Anh, đùa rằng chồng mình "không khác gì đi thi hoa hậu". Theo nam ca sĩ, sự chỉn chu về hình ảnh cũng là cách thể hiện sự tôn trọng với khán giả và ban tổ chức.

"Lý ngựa ô" không phải lần đầu Đăng Khôi mang dân ca lên sân khấu này. Ở công diễn 2, anh giới thiệu làn điệu Bắc Bộ qua "Trống cơm". Sang công diễn 3, anh đưa múa khèn của người Mông vào bản rock mashup "Thiệp hồng sai tên" và "Xem như em chẳng may". Đến công diễn 4, anh vươn lên dẫn đầu với 4 nút vàng. Lần này, đến lượt dân ca và sân khấu truyền thống Nam Bộ.

Với Đăng Khôi, mục tiêu của tiết mục không phải biến "Lý ngựa ô" thành một bản hit viral ở nước bạn, mà là để thêm nhiều khán giả quốc tế biết đến và yêu những giai điệu dân ca Việt. Anh xem đó là sứ mệnh xuyên suốt hành trình của mình tại Silk Way Star.

Silk Way Star là cuộc thi âm nhạc quốc tế do China Media Group (Trung Quốc) phối hợp cùng đài phát thanh truyền hình trực thuộc Tổng thống Kazakhstan sản xuất. Mùa thứ hai năm nay quy tụ 12 nghệ sĩ từ nhiều quốc gia, ghi hình tại Nghĩa Ô, Chiết Giang (Trung Quốc), gồm 10 đêm công diễn theo chủ đề, phát sóng bằng ba thứ tiếng Kazakh, Trung và Anh. Đăng Khôi là đại diện duy nhất của Việt Nam, góp mặt sau khi trở lại mạnh mẽ cùng Anh trai vượt ngàn chông gai 2024 sau 10 năm vắng bóng.