Hiệu ứng “lâu đài cát“: Cha mẹ thông minh phải biết quy tắc 30% để con không “ngợp” trước áp lực cuộc đời

Nhiều bậc phụ huynh dành cả đời để xây dựng cho con một môi trường hoàn hảo, không vết xước. Tuy nhiên, những đứa trẻ lớn lên trong sự bảo bọc tuyệt đối thường giống như một tòa "lâu đài cát", trông thì lộng lẫy, kiên cố nhưng chỉ cần một con sóng nhỏ từ áp lực xã hội ập đến, tất cả sẽ tan rã và đổ ụp ngay lập tức.

Đó chính là hệ lụy của tâm lý "cha mẹ trực thăng" - những người luôn bay lơ lửng trên đầu con để sẵn sàng sà xuống giải cứu mọi lúc mọi nơi.

Nghịch lý của sự bảo bọc quá mức

Tại Việt Nam, hình ảnh ông bà, cha mẹ "cơm bưng nước rót", chạy theo đút từng thìa cơm hay sẵn sàng làm hộ bài tập về nhà để con chỉ việc học đã trở nên quá quen thuộc. Chúng ta gọi đó là yêu thương, nhưng tâm lý học gọi đó là sự triệt tiêu năng lực sinh tồn.

Khi mọi chướng ngại vật trên đường đi đều được cha mẹ dọn sạch, trẻ sẽ mất đi khả năng hình thành "kháng thể" với thất bại. Hệ quả là khi bước vào môi trường đại học hay đi làm, những "lâu đài cát" này dễ dàng rơi vào khủng hoảng, thậm chí mất phương hướng ngay khi gặp chút khó khăn từ cấp trên hay đồng nghiệp.

Cha mẹ càng bao bọc, con cái càng dễ vỡ vụn trước áp lực đời thực. Ảnh minh họa

Tiến sĩ Angela Duckworth từ Đại học Pennsylvania (Mỹ) đã thực hiện một nghiên cứu nổi tiếng về khái niệm Grit (Sự kiên trì). Kết quả cho thấy, chỉ số Grit - sự kết hợp giữa niềm đam mê và lòng bền bỉ mới là yếu tố dự báo thành công chính xác nhất, vượt xa cả chỉ số thông minh IQ hay năng khiếu bẩm sinh.

Những đứa trẻ có chỉ số Grit cao thường là những đứa trẻ từng được nếm trải cảm giác thất bại và phải tự mình tìm cách đứng dậy. Nếu cha mẹ luôn là người đứng ra giải quyết mọi rắc rối, đứa trẻ sẽ không bao giờ có cơ hội để rèn luyện "cơ bắp" cho lòng kiên trì của mình.

Quy tắc 30%: Nghệ thuật "buông tay" đúng lúc của cha mẹ thông minh

Để giúp con thoát khỏi hiệu ứng "lâu đài cát", các chuyên gia giáo dục đề xuất áp dụng Quy tắc 30%. Hiểu một cách đơn giản là trong bất kỳ công việc hay khó khăn nào của con, cha mẹ chỉ nên hỗ trợ tối đa 30%, còn 70% còn lại hãy để con tự xoay xở.

30% của cha mẹ: Là sự định hướng, gợi ý và là điểm tựa tinh thần. Ví dụ, khi con gặp một bài toán khó, thay vì giải hộ, bạn hãy gợi ý công thức hoặc cách tư duy.

70% của con: Là sự nỗ lực, thực hành và cả những lần làm sai. Con cần tự mình cầm bút, tự mình sắp xếp thời gian và tự mình chịu trách nhiệm nếu kết quả không như ý.

Cha mẹ hiểu và áp dụng được quy tắc 30% sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình phát triển của con

Việc tuân thủ quy tắc này giúp trẻ hiểu rằng: " Cha mẹ luôn ở bên cạnh, nhưng cuộc đời là của chính mình". Sự tự tin của đứa trẻ không đến từ những lời khen ngợi suông, mà đến từ cảm giác tự hào khi tự tay chinh phục được một thử thách nào đó mà không cần dựa dẫm hoàn toàn vào người lớn.

Giáo dục không phải là lấp đầy một chiếc bình, mà là thắp lên một ngọn lửa. Thay vì làm chiếc lồng kính bao bọc, hãy làm bệ phóng vững chắc. Khi cha mẹ chấp nhận lùi lại, con cái mới có khoảng trống để tiến lên và trở thành những "lâu đài đá" vững chãi trước mọi sóng gió cuộc đời.