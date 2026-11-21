Hiệu trưởng đối diện áp lực mới

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, sau sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống còn 18.555, tương ứng giảm 18.975 đầu mối, đạt tỉ lệ trên 50%. Trong đó, 18/34 địa phương giảm từ 50% trở lên, 7 địa phương giảm trên 60%. Sau sáp nhập, hơn 13.500 cơ sở giáo dục được tổ chức theo mô hình trường chính, phân hiệu và điểm trường; hơn 2.400 trường phổ thông có nhiều cấp học. Đáng chú ý, cả nước có 114 trường tại 17 địa phương với quy mô trên 100 lớp.

Học sinh Trường THCS Giảng Võ (Hà Nội) trong giờ học

Cần Thơ dẫn đầu với 23 trường quy mô lớn, tiếp đến là Khánh Hòa với 21 trường, Đồng Tháp 13 trường, Đà Nẵng 11 trường và Hà Nội 9 trường.

Trường Tiểu học Nha Trang (Khánh Hòa) có quy mô lớn nhất cả nước, được sáp nhập từ 13 trường, với hơn 10 nghìn học sinh, 287 lớp và hơn 500 cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên. Tại Hà Nội, Trường THCS Hoàng Liệt có quy mô lớn nhất với 6.100 học sinh, tiếp đến là Trường THCS Giảng Võ với khoảng 5.600 học sinh.

Không chỉ đối diện áp lực điều hành, các hiệu trưởng còn phải giải quyết bài toán dung hòa đội ngũ và thu hẹp chênh lệch chất lượng giáo dục giữa các cơ sở.

Ông Phạm Quốc Hoàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Vũ Dương (Ninh Bình) cho biết, trường được sáp nhập từ Trường Tiểu học Yên Ninh và Trường Tiểu học Yên Mỹ (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định cũ). Do từng có kinh nghiệm quản lí trường chính và phân hiệu, ông Hoàn không gặp nhiều khó khăn khi tiếp nhận thêm cơ sở. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất lại là thay đổi tư duy của đội ngũ giáo viên tại phân hiệu mới, nơi đã hình thành nền nếp và phong cách quản lí riêng. Sau nửa học kì, giáo viên dần thích nghi với phương thức quản lí mới. Dẫu vậy, việc thu hẹp khoảng cách chất lượng giáo dục giữa các cơ sở cần nhiều thời gian hơn.

“Nếu mô hình hiện tại chưa phù hợp, địa phương có thể nghiên cứu điều chỉnh, kể cả tổ chức lại hoặc tách trường khi thực sự cần thiết”. ông Thái Văn Tài Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT

Ông Hoàn cho biết, kết quả kiểm tra, đánh giá chung học sinh lớp 4, lớp 5 giữa học kì I do Sở GD&ĐT Ninh Bình tổ chức cho thấy sự phân hóa giữa hai cơ sở. Từ kết quả này, nhà trường sẽ xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục tại phân hiệu.

Thực tế trên cho thấy, bên cạnh việc thống nhất bộ máy và phương thức điều hành, bảo đảm chất lượng giáo dục đồng đều giữa các điểm trường vẫn là nhiệm vụ đặt ra sau sáp nhập.

Quy mô và năng lực quản trị

Tại Trường Tiểu học Nha Trang, sau hơn hai tháng sáp nhập, nhà trường cơ bản khắc phục tình trạng thừa, thiếu giáo viên giữa các điểm trường.

Bà Châu Đình Mai Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, giáo viên các môn Tin học, tiếng Anh, Mĩ thuật được điều tiết phù hợp giữa các phân hiệu. Một số cơ sở trước đây thiếu giáo viên tiếng Anh nay đã được bổ sung. Học sinh cũng được học Tin học tại các phòng máy của trường mà không phải huy động nguồn xã hội hóa như trước.

Tuy nhiên, không phải trường quy mô lớn nào cũng thuận lợi trong quản lí. Trường THCS Tây Nha Trang hiện có 5 phân hiệu, 125 lớp với 5.450 học sinh. Các cơ sở phân tán về địa lí khiến khối lượng công việc và số đầu mối phối hợp tăng lên. Ban giám hiệu phải dành nhiều thời gian điều phối hoạt động, xử lí vấn đề phát sinh, trong khi thời gian kiểm tra chuyên môn trực tiếp, dự giờ, thăm lớp và nắm bắt tình hình giáo viên, học sinh bị hạn chế. Ông Nguyễn Anh Hữu, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, dù quy mô tăng mạnh, các điểm trường vẫn duy trì địa điểm dạy học hiện có, bảo đảm học sinh được học gần nơi sinh sống.

Theo báo cáo của Bộ GD&ĐT, sau sắp xếp, tổng số cơ sở giáo dục công lập giảm từ 37.530 xuống còn 18.555, tương ứng giảm 18.975 đầu mối, đạt tỉ lệ trên 50%. Trong đó, 18/34 địa phương giảm từ 50% trở lên, 7 địa phương giảm trên 60%. Sau sáp nhập, hơn 13.500 cơ sở giáo dục được tổ chức theo mô hình trường chính, phân hiệu và điểm trường; hơn 2.400 trường phổ thông có nhiều cấp học. Đáng chú ý, cả nước có 114 trường tại 17 địa phương với quy mô trên 100 lớp.

Trước sự xuất hiện của các trường quy mô lớn, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu mới đây đã yêu cầu rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục có nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, điểm trường và địa bàn rộng; kịp thời điều chỉnh những trường hợp vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh.

Ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Phổ thông, Bộ GD&ĐT cho rằng, không thể áp dụng một ngưỡng cứng về số lớp hoặc số học sinh cho tất cả địa phương.

Theo ông Tài, quy mô lớn không mặc nhiên đồng nghĩa với bất cập. Điều quan trọng là quy mô phải phù hợp điều kiện thực tế và năng lực quản trị của từng nhà trường. Việc đánh giá cần xem xét đồng thời khoảng cách địa lí, giao thông, đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, cơ sở vật chất, chất lượng dạy học và điều kiện học tập của học sinh.

Bộ GD&ĐT sẽ tiếp tục rà soát mạng lưới trường học, hoàn thiện hướng dẫn tổ chức, hoạt động của trường nhiều cấp học, nhiều phân hiệu; đồng thời cơ cấu lại đội ngũ theo hướng giảm nhân lực quản lí, tăng nhân lực trực tiếp giảng dạy.