Hiệu trưởng 'đập bàn, ném cốc' không làm hiệu trưởng trường mới sau sắp xếp
Sau khi phường Yên Thắng sắp xếp trường học, bà Lê Thị Hà, nữ hiệu trưởng có hành động đập bàn, ném cốc không được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng.
Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo UBND phường Yên Thắng cho biết tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ và thành lập các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa bàn.
Theo các quyết định được công bố, sau sắp xếp, phường Yên Thắng thành lập 2 trường mầm non, 2 trường tiểu học và 1 trường THCS.
Ở cấp tiểu học, Trường Tiểu học Khánh Thượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trường Tiểu học Mai Sơn và Trường Tiểu học Khánh Thượng. Bà Nguyễn Thị Thủy được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng.
Trường Tiểu học Yên Thắng được thành lập trên cơ sở tách cấp tiểu học của Trường Tiểu học và THCS Yên Bình để sáp nhập với Trường Tiểu học Yên Thắng. Bà Vũ Thị Hiền được bổ nhiệm giữ chức phó hiệu trưởng; vị trí hiệu trưởng hiện chưa được bổ nhiệm.
Ở cấp THCS, Trường THCS Yên Thắng là trường THCS duy nhất trên địa bàn phường, do bà Trần Thị Luyến giữ chức hiệu trưởng.
Như vậy, sau khi sắp xếp, bà Lê Thị Hà, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng (cũ), không được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng trường mới. Bà Hà Thị Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, cũng không được bổ nhiệm vào vị trí hiệu trưởng sau sắp xếp trường lớp trên địa bàn.
Bà Lê Thị Hà và bà Hà Thị Phương sẽ thực hiện các nhiệm vụ do lãnh đạo nhà trường phân công.
Trước đó, UBND phường Yên Thắng ban hành văn bản về việc báo cáo nội dung sự việc xảy ra tại Trường Tiểu học Mai Sơn vào ngày 15/10/2025. Để giải quyết thấu đáo vụ việc theo quy định, UBND phường Yên Thắng đang giao cho các phòng chức năng của phường tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.
Vụ việc nữ hiệu trưởng “đập bàn, ném cốc” gây xôn xao dư luận ngày 15/10/2025. Sự việc xảy ra tại văn phòng Trường Tiểu học Mai Sơn, vào giờ giải lao giữa buổi.
Thời điểm này, bà Lê Thị Hà được điều động từ vị trí Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn sang làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Yên Thắng. Bà Hà về trường cũ và nhờ phó hiệu trưởng mời một số giáo viên tới văn phòng để gặp mặt.
Tại đây xảy ra mâu thuẫn giữa bà Hà và bà Hà Thị Phương, khi đó là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn. Hình ảnh từ camera được lan truyền sau này cho thấy bà Hà có hành động đập bàn, ném cốc nước xuống đất và có lời nói thiếu chuẩn mực trước mặt nhiều giáo viên. UBND phường Yên Thắng xác nhận đoạn clip là có thật.
Nguyên nhân vụ việc liên quan đến mâu thuẫn trong công việc giữa hai người, trong quá trình bàn giao nhiệm vụ sau khi bà Hà được điều động sang trường mới.
Bà Hà Thị Phương sau đó được điều động, bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Mai Sơn, nơi bà Lê Thị Hà từng giữ chức hiệu trưởng.
Sau khi sự việc xảy ra, Phòng Văn hóa - Xã hội và Ban Xây dựng Đảng phường Yên Thắng đã làm việc với hai bên để hòa giải và sau đó, cả hai tiếp tục công tác bình thường.
Khoảng 10 tháng sau, đoạn video ghi lại sự việc bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội. Sau khi thông tin được báo chí phản ánh, UBND phường Yên Thắng chỉ đạo các đơn vị và cá nhân liên quan báo cáo, tiếp tục xác minh, làm rõ nguyên nhân.