Sàm sỡ, quấy rối, đe doạ giáo viên cùng trường

Ngày 8/5, ông Lê Thanh Phương - Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã ký văn bản trả lời đơn thư tố cáo của bà L.T.P. (SN 1990, là giáo viên Trường tiểu học A Quốc Thái thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Trước đó, đầu tháng 10/2024, UBND huyện An Phú nhận được đơn thư của cô P. tố cáo ông D., Hiệu trưởng Trường tiểu học A Quốc Thái sàm sỡ, nhắn tin quấy rối trong thời gian từ tháng 7/2023 - 4/2024, giai đoạn cô P. đang rạn nứt, ly hôn với chồng.

Ngoài ra theo đơn tố cáo, ngày 11/11/2023, khi cô P. vào trường làm vệ sinh lớp được ông D. mời qua phòng làm việc của ông này để ăn sáng. Tại đây, ông D. đã có hành vi sàm sỡ, sờ vào vùng "nhạy cảm" của cô P.. Khi cô P. phản ứng thì bị đe dọa.

Trao đổi với phóng viên, cô P. cho biết: "Ông D. gọi tôi vào phòng ăn sáng cùng. Tôi nghĩ thầy là lãnh đạo nên cũng vào ăn cùng. Trong lúc ăn, thầy D. bày tỏ tình cảm rồi ôm, sờ soạng vùng nhạy cảm của tôi. Hoảng sợ, tôi xô thầy ra rồi chạy ra khỏi trường, đến nhà một cô đồng nghiệp kể cô nghe để nhờ hỗ trợ".

Ngoài nội dung bị sàm sỡ, quấy rối, cô P. còn phản ánh nhiều nội dung sai phạm khác của hiệu trưởng về công tác hành chính, quản lý, giảng dạy tại trường.

Hiệu trưởng nhiều sai phạm đến mức phải kỷ luật

Trả lời báo chí ngày 8/5, một lãnh đạo UBND huyện An Phú cho biết, Thường vụ Huyện uỷ đã thống nhất để Uỷ ban kiểm tra huyện uỷ vào cuộc giải quyết đơn thư tố cáo theo quy định và quy trình. Đến nay, vụ việc đã có kết luận kiểm tra rằng ông D. có những hạn chế, khuyết điểm sai phạm, vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.



"Ông D. đã nhắn tin quấy rối tình cảm với cô P. và một số nữ giáo viên đang công tác tại trường tiểu học A Quốc Thái, phần lớn là giáo viên nữ đã có gia đình. Đôi lúc, ông D. ít quan tâm, thiếu giúp đỡ cho giáo viên thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Trong một số cuộc họp, ông D. thường lớn tiếng la rầy, dùng lời lẽ khó nghe, thái độ cư xử thiếu tế nhị đối với giáo viên", kết luận nêu.

Ngoài ra, trong quá trình vận động tài trợ cũng như thực hiện các khoản thu hộ, ông D. đã chỉ đạo thực hiện không đúng quy định, không công khai minh bạch, sử dụng nguồn tài trợ không đúng quy định, không thực hiện tốt vai trò nêu gương, không thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ dẫn đến đoàn kết nội bộ chưa cao.

Đoàn kiểm tra kết luận, ông D. đã vi phạm những điều Đảng viên không được làm và pháp luật của nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.

Uỷ ban kiểm tra Huyện ủy An Phú cũng đề nghị thu hồi hơn 60 triệu đồng mà ông D. đã ký văn bản, sử dụng không đúng mục đích vận động để hoàn trả cho phụ huynh học sinh.

Liên quan đơn tố cáo của giáo viên, Huyện ủy An Phú đã đề nghị ông D. viết bản kiểm điểm với những hạn chế, khuyết điểm, vi phạm theo kết luận. Đồng thời, đơn vị sẽ xem xét ban hành quyết định về mặt Đảng đối với ông D.