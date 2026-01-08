Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội xuất hiện các video từ những tài khoản giả mạo. Nội dung các video này được cắt ghép tinh vi, hiển thị hình ảnh Khoa Pug than thở về việc "mất 800 triệu", kèm theo các logo của trang web cờ bạc, cá cược. Nguy hiểm hơn, kẻ gian đã sử dụng công nghệ Deepfake AI để tạo ra hình ảnh và giọng nói giả mạo của chuyên gia Hiếu PC, xuất hiện như một người "cứu giúp".

Đây là hành vi mạo danh trắng trợn nhằm lợi dụng uy tín của người nổi tiếng để dẫn dụ người dùng tải xuống các phần mềm không rõ nguồn gốc, lừa đảo.

Kẻ gian lợi dụng công nghệ Deepfake AI để mạo danh Khoa Pug, Hiếu PC nhằm lừa đảo

Trước đó, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng đã gặp phải tình trạng bị mạo danh để lừa đảo. Đạo diễn Lý Hải và ca sỹ Khắc Việt, cũng bị mạo danh lợi dụng hình ảnh lồng ghép vào các thông tin xấu độc, quảng cáo dịch vụ trái phép và lan truyền thông tin giả. Bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo, các đoạn video có thể giả mạo từ gương mặt tới giọng nói khiến người xem không thể phân biệt. Chỉ vài thao tác, vài câu lệnh là từ hình ảnh cũ đã biến thành đoạn video với nội dung bị xuyên tạc.

Nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng đã gặp phải vấn đề bị mạo danh bởi Deepfake AI