Hiếp dâm con riêng 14 tuổi của vợ hờ đến có thai

Theo điều tra, từ năm 2008, Nguyễn Ngọc (55 tuổi, ngụ thôn Liêm Thuận, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) sinh sống như vợ chồng với bà V.T.N.C. (42 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Nam).

Bà V.T.N.C. có con riêng là em H. (14 tuổi). Trong quá trình chung sống, Ngọc đã nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu trái ý muốn với em H. Lần đầu, vào tháng 2-2020 (Âm lịch), sau khi uống rượu về, Ngọc thấy em H. đang xem ti vi, bà C. tắm giặt ở nhà sau nên đã dùng vũ lực quan hệ tình dục với em H..

Sau đó 3 tháng, Ngọc đi nhậu về, lên giường ngủ chung với hai mẹ con bà C. rồi chờ hai mẹ con ngủ say, tiếp tục thực hiện hành vi đồi bại. Ngoài ra, theo trình bày của H., lợi dụng lúc bà C. vắng nhà, Ngọc còn 3 lần thực hiện hành vi giao cấu với em H..

Đến ngày 24-8, bà C. thấy bụng em H. to bất thường, nên đi khám thì phát hiện H. mang thai 26 tuần. Bà C. đã làm đơn tố cáo Ngọc.

Ngày 3-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Nam khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Ngọc.

Qua quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Ngọc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ án đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.