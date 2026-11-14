Hiện trường vụ nổ cửa hàng gas ở TPHCM được phong tỏa nghiêm ngặt

Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong vào khoảng 17h ngày 14/11, một đoạn đường Bùi Văn Ba dài khoảng 300m vẫn bị phong tỏa. Tại giao lộ Bùi Văn Ba - Huỳnh Tấn Phát, lực lượng chức năng bố trí chốt chặn, không cho ô tô lưu thông vào khu vực này.

Hiện trường vụ nổ cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba tan hoang, nhiều căn nhà đổ sập, ngổn ngang gạch đá nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Tiến

Từ giao lộ Bùi Văn Ba - hẻm 44 đến nơi xảy ra vụ nổ, lực lượng chức năng căng dây phong tỏa, chỉ cho phép người dân sinh sống bên trong khu vực ra vào. Nhiều tài xế giao hàng khi đến đây phải quay đầu hoặc gọi điện cho người nhận ra bên ngoài lấy hàng.

Bên trong hiện trường, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07, Công an TPHCM) cùng nhiều phương tiện chuyên dụng vẫn túc trực để phục vụ công tác xử lý sự cố, bảo đảm an toàn khu vực.

Máy xúc và xe tải tiếp tục được huy động đến hiện trường để thu gom, vận chuyển các vật liệu, đồ đạc bị hư hỏng. Công tác dọn dẹp đống đổ nát vẫn đang được triển khai.

Khoảng 300m đường Bùi Văn Ba vẫn được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, xử lý hiện trường. Ảnh: Nguyễn Tiến

Người dân sinh sống bên trong khu vực phong tỏa được phép ra vào theo sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Ảnh: Nguyễn Tiến

Nhiều tài xế giao hàng phải quay đầu khi không thể tiếp cận khu vực xảy ra vụ nổ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Phương tiện chuyên dụng được huy động phục vụ công tác xử lý sự cố sau vụ nổ. ﻿Ảnh: Nguyễn Tiến

300m đường Bùi Văn Ba vẫn bị phong tỏa. Ảnh: Nguyễn Tiến

Theo thông tin phóng viên Báo Tiền Phong có được, đến chiều 14/11, trong số 10 nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện sau vụ nổ cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba (TPHCM), có một người rơi vào tình trạng nguy kịch. Nạn nhân là anh Ng.M.Đ. (SN 1990, quê xã Đại Điền, tỉnh Vĩnh Long). Vụ nổ khiến 2 người tử vong tại hiện trường.

Các nạn nhân bị thương trong vụ nổ cửa hàng gas trên đường Bùi Văn Ba đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Tiến

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Nguyễn Tiến

Trước đó, khoảng 10h ngày 13/11, vụ nổ xảy ra tại cửa hàng Gas 6 Nồm, số 81 đường Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận (TPHCM). Sức ép từ vụ nổ khiến hai căn nhà số 81 và 79A đổ sập hoàn toàn. Căn nhà số 83 bị sập một phần, nhà số 79 hư hỏng một phần. Nhiều nhà lân cận bị tốc mái, nứt tường, vỡ kính; nhiều xe máy cũng bị hư hỏng.

Ngay sau khi nhận tin báo, công an địa phương cùng lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhanh chóng có mặt, phong tỏa khu vực, triển khai tìm kiếm người mắc kẹt.