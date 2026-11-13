Vụ nổ cửa hàng gas làm sập nhiều nhà dân ở TP.HCM: 1 người chết và ít nhất 10 người bị thương

Chiều 13/11, Công an phường Tân Thuận cùng Phòng Cảnh sát PCCC (PC07) và các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM vẫn đang phong toả hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng, điều tra làm rõ vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, trưa cùng ngày, một vụ nổ khí gas xảy ra tại cửa hàng kinh doanh Gas 6 Nồm, số 81 Bùi Văn Ba, phường Tân Thuận, TP. HCM khiến 2 căn nhà số 81 và 83 bị sập hoàn toàn, một phần mặt tiền của nhà bên cạnh bị đổ sập và có khả năng sập hoàn toàn bất cứ lúc nào.

Ảnh: CACC

Theo thống kê của cơ quan chức năng, vụ việc khiến 1 người tử vong và ít nhất 10 người bị thương. Các nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hội và Bệnh viện Đa khoa Nguyễn Thị Thập để cấp cứu, điều trị.

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có một bệnh nhân nam sinh năm 1990 bị bỏng tới 90% cơ thể, trong đó 38% là bỏng độ 3, kèm bỏng đường hô hấp. Tình trạng hiện rất nặng, tiên lượng dè dặt.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng Công an, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn, đồng thời khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ nổ.