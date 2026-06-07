Vụ cháy xảy ra tại trụ sở khối Đảng ủy, Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể xã Thượng Đức (TP. Đà Nẵng). Ban Chỉ huy quân sự xã Thượng Đức đã huy động hơn 60 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, dân quân tự vệ cùng lực lượng hỗ trợ từ Ban CHQS xã Đại Lộc phối hợp với công an, lực lượng an ninh cơ sở và người dân triển khai công tác chữa cháy.
Các lực lượng khẩn trương di chuyển hồ sơ, tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời triển khai khống chế ngọn lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.
Đưa hồ sơ tài liệu ra khỏi hiện trường vụ cháy.
Sau khoảng hơn 1,5 giờ đồng hồ nỗ lực, đám cháy được dập tắt
Vụ cháy khiến 4 phòng làm việc tại tầng 2 bị hư hỏng, gồm phòng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phòng Đoàn Thanh niên xã, phòng Hội Cựu chiến binh xã và kho vật chất của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Một phần hồ sơ, tài liệu và tài sản bên trong bị thiêu rụi hoặc hư hỏng. Ngoài ra, một nhà kho cùng 4 phòng làm việc khác cũng bị ảnh hưởng.
Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy. Theo lãnh đạo xã, trụ sở được xây dựng đã lâu, có khả năng do chập điện dẫn đến cháy.