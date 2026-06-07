Vụ cháy khiến 4 phòng làm việc tại tầng 2 bị hư hỏng﻿, gồm phòng Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, phòng Đoàn Thanh niên xã, phòng Hội Cựu chiến binh xã và kho vật chất của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã. Một phần hồ sơ, tài liệu và tài sản bên trong bị thiêu rụi hoặc hư hỏng. Ngoài ra, một nhà kho cùng 4 phòng làm việc khác cũng bị ảnh hưởng.