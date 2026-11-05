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Hiện trường vụ cháy khuôn viên THCS Kim Liên, Hà Nội

Minh Tuệ - Nguyễn Minh Đức/VTC News,
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Vụ hoả hoạn trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên (Hà Nội) được dập tắt, nhiều xe cứu thương và nhân viên y tế được điều động tới hiện trường.

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Trưa 5/11, một vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên). Ngọn lửa và khói dày đặc bao trùm dãy nhà lợp tôn.

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Sức nóng khiến mái tôn biến dạng.

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Lực lượng chức năng điều động 7 xe chữa cháy thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô và Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đến hiện trường để dập lửa.

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Vụ hoả hoạn được dập tắt ngay sau đó, bên ngoài cổng trường người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

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Xe cứu thương cũng được điều động đến hiện trường.

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Xe cứu thương cùng nhân viên y tế sau đó rời đi.

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Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản sau vụ cháy.

Theo VTC News Copy link (GMT +7)
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