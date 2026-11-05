Hiện trường vụ cháy khuôn viên THCS Kim Liên, Hà Nội

Trưa 5/11, một vụ cháy xảy ra tại khu nhà tạm trong khuôn viên của Trường THCS Kim Liên (số 1 phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên). Ngọn lửa và khói dày đặc bao trùm dãy nhà lợp tôn.