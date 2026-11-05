Đang cháy lớn tại trường THCS Kim Liên ở Hà Nội, nhiều xe cứu hỏa và cấp cứu tới hiện trường NHÓM PV - Ảnh: NXH - Như Hoàn, 13:47 05/11/2026 Chia sẻ Trưa 5/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại khu lớp học tạm của Trường THCS Kim Liên, nằm trên phố Hoàng Tích Trí, phường Kim Liên, Hà Nội. Khói đen bốc lên dày đặc, bao trùm khu vực trường học. Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra tại dãy nhà học tạm lợp tôn của trường.Ngay khi phát hiện hỏa hoạn, toàn bộ học sinh đã được sơ tán sang các sân trường lân cận và khu vực cách xa đám cháy.Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện đến hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.Có hơn 10 xe chữa cháy và nhiều chiến sĩ PCCC được huy động.Vụ cháy xảy ra khoảng 12h10. Một nhân viên nhà trường cho biết trường đang trong quá trình xây dựng nên học sinh được bố trí học tại các phòng học tạm dựng bằng tôn.Nhiều xe chữa cháy được điều động đến Trường THCS Kim Liên để dập lửa.Nhà trường đã gửi thông báo khẩn đến cha mẹ học sinh. Theo đó, phụ huynh khối 8 và 9 được liên hệ đến trường đón con về; học sinh khối 6 và 7 nghỉ học trong ngày 5/11 để đảm bảo an toàn.Hiện lực lượng chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp chữa cháy, thống kê thiệt hại và làm rõ nguyên nhân vụ việc. Theo Đời sống & Pháp luật Copy link 05/11/2026 13:29 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dang-chay-lon-tai-truong-thcs-kim-lien-o-ha-noi-nhieu-xe-cuu-hoa-va-cap-cuu-toi-hien-truong-a675860.html Ông Lê Thanh Thản sắp hầu tòa vụ hơn 500 căn hộ CT6 Kiến Hưng không có sổ đỏ Chia sẻ Kim Liên cảnh sát phòng cháy chữa cháy phụ huynh