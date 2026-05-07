Vụ việc một cháu bé 4 tuổi bị mẹ và cha dượng bạo hành đến tử vong đang khiến dư luận vô cùng căm phẫn. Nạn nhân trong vụ việc là cháu B.T.H. (SN 2022). Người đã bạo hành cháu H. là Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang, mẹ ruột của H.) và Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình).

Nguồn tin trên báo Bảo vệ Pháp luật cho biết, khoảng 18 giờ ngày 3/5/2026, Bệnh viện E tiếp nhận cháu H. vào cấp cứu trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết bầm tím. Các bác sĩ xác định cháu bé có nguy cơ tử vong rất cao. Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu lên tới 99%. Do thương tích quá nặng nên dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, cháu bé đã không qua khỏi vào chiều ngày 6/5.

Thông tin trên báo Dân trí cho biết thêm, bước đầu, cơ quan chức năng xác định Hiệp và Tâm chung sống như vợ chồng tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn, Hà Nội. Cháu H. sống cùng Tâm và Hiệp từ tháng 3/2026.

Theo điều tra ban đầu, trong ngày 3/5, cho rằng cháu không nghe lời nên Hiệp và Tâm đã nhiều lần đánh cháu H., bỏ mặc cháu bé trong phòng trọ một mình. Đến khi phát hiện cháu bé có dấu hiệu nguy kịch, cả hai mới sơ cứu và gọi cấp cứu.

Làm việc với cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai trong khoảng 1 tháng trước đó đã nhiều lần bạo hành cháu H., tần suất 2-3 ngày/lần. Không chỉ đánh đập, 2 đối tượng còn bỏ đói, trừng phạt cháu bé.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người vô cùng đau xót, thương cho cháu bé xấu số và phẫn nộ vì hành vi dã man, tàn nhẫn của 2 đối tượng, mong pháp luật nghiêm trị.

Cơ quan chức năng cũng nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ nhỏ, không có khả năng tự vệ.

Cơ quan chức năng TP.Hà Nội hiện đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.