Tối nay (9/4), mạng xã hội xôn xao trước loạt ảnh ghi lại cảnh tượng đường Xuân Thuỷ (Hà Nội) ùn tắc kéo dài. Nhiều người không khỏi thắc mắc chuyện gì đang xảy ra tại đây?

Vụ xô xát khiến cả đoạn đường tắc nghẽn. (Ảnh: MXH)

Cụ thể vào khoảng 20h30' tối cùng ngày, nhiều người phát hiện một người đàn ông và một phụ nữ xảy ra xô xát với nữ tài xế. Thấy sự việc có phần căng thẳng nên nhiều người dừng xe chạy tới can ngăn đồng thời trình báo Công an phường Cầu Giấy. Bên cạnh đó cũng có nhiều người dân hiếu kỳ tập trung theo dõi diễn biến, nguyên nhân xô xát khiến đoạn đường ùn tắc kéo dài.

Nhận được tin, Công an phường Cầu Giấy ngay lập tức có mặt, khống chế và đưa hai người liên quan về trụ sở làm việc, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Thông tin trên VietNamNet, lãnh đạo UBND phường Cầu Giấy xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan công an đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân.