Mới đây, thông tin ca sĩ Long Nhật bị bắt vì ma tuý gây xôn xao dư luận. Theo đó, Long Nhật là 1 trong 70 đối tượng trong vụ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM triệt phá thành công một đường dây tội phạm ma túy quy mô lớn. Đây là kết quả nằm trong đợt cao điểm 45 ngày, đêm tổng rà soát, đấu tranh, làm sạch địa bàn, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.

Trước cơ quan chức năng, Long Nhật thừa nhận sử dụng ma tuý đá được mua từ một người tên Kiều Quốc Nhã với giá 500 nghìn đồng, tiền vận chuyển giao hàng là 500 nghìn đồng. Trong clip, Long Nhật chỉ rõ hiện trường sử dụng ma tuý là nhà riêng của mình. Toàn bộ quá trình "nấu" ma tuý, bộ dụng cụ... được đặt bên trong phòng của quản lý Long Nhật. Nam ca sĩ cho biết phòng của mình và phòng quản lý đặt cạnh nhau bên trong nhà này.

Ngoài Long Nhật, quản lý thì nhóm sử dụng ma tuý hôm đó còn có giúp việc và một người là "đứa em" của Long Nhật đến nhà chơi. Cả nhóm sử dụng ma tuý từ ngày 23-27 thì bị phát hiện.

Theo thông tin trên trang Phòng, chống ma túy - Công an TP. Hồ Chí Minh, qua công tác điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” phát hiện trên địa bàn Thành phố trong Quý 1/2026, Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy (PC04) phát hiện ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.

Kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy”, "Tàng trữ trái phép chất ma túy" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 03 đối tượng theo quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm ca sĩ Long Nhật và Sơn Ngọc Minh.

Long Nhật là ai?

Long Nhật là ca sĩ hoạt động trong dòng nhạc quê hương và trữ tình tại Việt Nam. Anh tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế. Long Nhật được công chúng biết đến từ đầu thập niên 1990 khi theo đuổi dòng nhạc mang âm hưởng dân ca, quê hương và bolero.

Long Nhật sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Anh tham gia hoạt động văn nghệ từ sớm trước khi bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Trong quá trình hoạt động, nam ca sĩ phát hành nhiều ca khúc gắn với tên tuổi như “Mấy nhịp cầu tre”, “Tình Huế”, “Gió về miền xuôi”, “Ở hai đầu nỗi nhớ”, “Ai ra xứ Huế”… Các sản phẩm của Long Nhật chủ yếu gắn với dòng nhạc quê hương, dân ca và trữ tình.

Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Long Nhật thường xuất hiện tại các sân khấu ca nhạc, chương trình truyền hình và sự kiện giải trí. Ngoài ca hát, anh cũng tham gia gameshow, chương trình thực tế và một số hoạt động liên quan đến giải trí truyền hình.

Long Nhật lập gia đình và có con. Trong nhiều lần xuất hiện trước truyền thông, anh cho biết vợ con sống kín tiếng và ít tham gia các hoạt động giải trí. Cuộc sống gia đình của nam ca sĩ từng được công chúng quan tâm khi anh chia sẻ về khoảng thời gian sống xa gia đình để hoạt động nghệ thuật.

