Ca sĩ Long Nhật trước khi bị bắt
Trước khi vướng vào vòng lao lý với cáo buộc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Long Nhật từng là giọng ca trữ tình nổi tiếng, song cũng đầy thị phi với loạt scandal tự tạo để gây sự chú ý.
Ngày 20/5, công an TPHCM công bố đã khởi tố, tạm giam ông Đinh Long Nhật (59 tuổi, nghệ danh Long Nhật) để điều tra về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
Nam ca sĩ bị bắt cùng 70 bị can khác trong chiến dịch đấu tranh quyết liệt, xử lý nghiêm các tội danh liên quan đến ma túy của lực lượng chức năng
Trước khi đối diện với án kỷ luật của pháp luật, Long Nhật có sự nghiệp âm nhạc kéo dài hơn ba thập kỷ với không ít thăng trầm.
Hành trình âm nhạc hơn 30 năm
Ca sĩ Long Nhật, tên thật là Đinh Long Nhật, sinh năm 1967 tại Huế, trong gia đình có truyền thống văn học nghệ thuật. Cha Long Nhật là nhà thơ, nhà thư pháp Nguyệt Đình
Gia đình định hướng anh theo con đường sư phạm, niềm đam mê ca hát đã thôi thúc Long Nhật rẽ hướng sang nghệ thuật
Quyết tâm theo đuổi đam mê, anh bỏ ngành kế toán để chuyển sang đoàn văn công dù đồng lương cát-xê thời điểm đó rất ít ỏi.
Năm 1989, Long Nhật bắt đầu sự nghiệp ca hát chuyên nghiệp khi thi tuyển và gia nhập đoàn ca nhạc Hải Đăng tại Nha Trang
Giai đoạn cuối thập niên 1990 là thời kỳ bùng nổ của sân khấu ca nhạc, giúp Long Nhật nhanh chóng trở thành ngôi sao đắt show
Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Long Nhật bất ngờ ngừng ca hát để sang Mỹ định cư và phục hồi sức khỏe
Về đời sống cá nhân, Long Nhật kết hôn với vợ Kim Ngân, người gốc Hải Phòng năm 1999
Nam ca sĩ nhiều lần chia sẻ vợ luôn là người đồng hành, thấu hiểu và đứng sau bảo vệ anh trước áp lực dư luận
Những scandal tự tạo
Bên cạnh sự nghiệp âm nhạc, Long Nhật vướng nhiều thị phi, phần lớn trong số đó do chính anh chủ động tạo ra
Long Nhật từng liên tục thu hút sự chú ý của truyền thông bằng những phát ngôn gây sốc, giả gái, tự tung tin đồn về giới tính và chuyện tình yêu đồng giới
Ngay từ khi mới gặp nhau, vợ anh cũng từng chê chồng trông không nam tính, giống như "cọng bún thiu"
Sau khi anh kết hôn, dư luận vẫn không ngớt đàm tiếu rằng đây chỉ là màn kịch làm màu và cả hai sẽ sớm ly dị
Để duy trì độ phủ sóng trên các mặt báo, Long Nhật đã tự xây dựng kịch bản hẹn hò đồng giới với những cái tên như Vương Bảo Tuấn, Công Dũng, hay Minh Ly
Thậm chí, nam ca sĩ còn trực tiếp can thiệp vào các vụ ồn ào của đồng nghiệp, cãi nhau tay đôi với các nghệ sĩ khác trên truyền thông, trong đó có Phương Thanh và Siu Black
Việc tạo thị phi giúp cái tên Long Nhật xuất hiện rầm rộ và thu hút khán giả tập trung vào các sản phẩm âm nhạc của mình, nam ca sĩ sau đó thừa nhận bản thân đã phải trả giá
Long Nhật cho biết anh đã quyết định từ bỏ danh xưng "bà tám showbiz" cùng các chiêu trò tạo scandal để tập trung quay lại làm nghề, đưa ra lời khuyên cho các nghệ sĩ trẻ không nên bước theo con đường này