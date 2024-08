Hiếm lắm mới thấy Xoài Non công khai nói như thế với người mình yêu, Gil Lê sướng nhá!

Thời gian qua, cặp đôi Xoài Non – Gil Lê liên tục nhắc réo tên sau khoảnh khắc "khoá môi" ngọt ngào trên sân Pickleball. Mặc dù chưa chính thức công khai, song cả hai đã rất thoải mái khi ở bên cạnh nhau, liên tục có những hành động thân mật trên livestream.

Hay mới đây, Xoài Non còn công khai đăng hình ảnh lên story và khen ngợi nhan sắc của Gil Lê: "Cũng may đẹp trai. Chứ không làm nét này là chê". Khoảnh khắc tình tứ này của cặp đôi khiến fan càng thêm vững tay "chèo thuyền". Và ai tinh ý cũng dễ nhận ra, đã lâu lắm rồi mới thấy XoàI Non ríu rít khen ngợi, mê mẩn vẻ đẹp của ai đến vậy. Đặc biệt, đó lại là người yêu của mình!

Xoài Non công khai khen Gil Lê cỡ này!

Trước đó, Xoài Non còn không ngại nhắc về khoảnh khắc trên sân Pickleball. Trong một phiên livestream, khi Gil Lê đang chăm chú tư vấn bán nước hoa thì Xoài Non thì thầm: "Mọi người hỏi đi chơi Pickleball dùng mùi nào kìa?".

Nghe đến đó, Gil Lê chỉ biết bật cười, còn dùng tay che biểu cảm cười ngượng ngùng. Trong khi Xoài Non vẫn liên tục dí và hỏi thẳng: "Anh sao vậy, em đang đọc bình luận của mọi người thôi mà".

Loạt hành động của Xoài Non khiến dân tình càng thêm chắc nịch: Xoài quá u mê Gil Lê rồi!

Xoài Non và Gil Lê ngại ngùng khi nhắc về khoảnh khắc trên sân Pickleball.

Trước đó, sau 2 tháng công khai ly hôn với thiếu gia Xemesis, Xoài Non được bắt gặp "khoá môi" ngọt ngào với Gil Lê. Cả hai còn bị soi một số hint như mặc đồ đôi hay đã về chung nhà với nhau.

Hiện tại, chuyện tình cảm của cặp đôi nhận về phản ứng tích cực từ cư dân mạng, nhiều người dành lời khen Xoài Non và Gil Lê quá đẹp đôi. Song đến thời điểm hiện tại, cả hai vẫn tập trung vào cuộc sống và công việc riêng, chưa có bất cứ chia sẻ trực tiếp về chuyện hẹn hò hay công khai bày tỏ tình cảm cho đối phương.

Xoài Non từng có chia sẻ đáng chú ý về việc có tình mới sau khi ly hôn: "Vui thì kết hôn, không vui thì thôi. Nếu phù hợp thì mình cưới chứ có gì đâu. Từ ngày mình cưới thì mọi người đã nói ra nói vào mối quan hệ của tụi mình. Mình cũng từng nói từ rất lâu là trên đời này không có gì chắc chắn, kể cả khi mình đã cưới bạn thì cũng không có gì chắc chắn là bọn mình sẽ ở bên cạnh nhau lâu dài, chỉ là ở thời điểm đó tụi mình cảm thấy hạnh phúc và oke là được rồi".

Xoài Non và Gil Lê bị soi đã về chung nhà với nhau.

Ngoài 2 nhân vật chính, thiếu gia Xemesis cũng liên tục bị réo tên vào chuyện hẹn hò của vợ cũ. Thế nhưng khác hẳn với những bình luận tích cực bên dưới bài viết của Xoài Non, thì những bài đăng tải cuộc sống sau ly hôn của Xemesis lại nhận về nhiều phản ứng tiêu cực. Điều này được cho rằng bởi anh từng bị coi là nguyên nhân khiến cho cuộc hôn nhân vừa qua tan vỡ.

Hiện tại, Xemesis đã kín tiếng hơn hẳn và ít cập nhật cuộc sống trên trang cá nhân. Song chàng thiếu gia cũng từng bình luận, mong dân tình đừng lôi tên anh vào chuyện hẹn hò của Xoài Non.