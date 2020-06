Hiểm họa khôn lường: Té ngã vào xe đồ chơi, bé trai 3 tuổi bị que sắt cắm thẳng vào đầu

Đó là trường hợp của bé L.Q.T.T. (3 tuổi, ngụ TP.HCM).



Cách thời gian nhập viện 3 giờ bé đang chơi thì té ngã, bị que sắt của trục bánh xe hơi đồ chơi cắm vào đầu vùng thái dương. Tại khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1, bệnh nhi được cho chụp phim CT và thực hiện các xét nghiệm cần thiết để mổ cấp cứu.

Trên phim CT cho thấy có 3 cấu trúc kim loại dạng ống cắm vào đầu bé, trong đó có 1 ống cắm vào xương sọ, 1 ống nằm vào sát mô mềm, ống còn lại nằm dưới da.

Bé trai bị thanh sắt xe đồ chơi cắm vào đầu.

Bé được tiến hành mổ cấp cứu cùng ngày. Sau mổ tình trạng bé ổn định, bé tỉnh táo, ăn uống tốt.

Theo các bác sĩ đồ chơi là thứ không thể thiếu trong mỗi gia đình có trẻ nhỏ.

Tuy nhiên ít ai nghĩ rằng những món đồ chơi bé bé như xe hơi, các viên bi... đôi khi lại là thủ phạm gây nên những tai nạn thương tâm cho trẻ.

Có trẻ bị thủng ruột do nuốt pin đồ chơi, có trẻ bị dị vật mũi do nhét viên bi tròn vào mũi... và rất nhiều trường hợp bị tai nạn do đồ chơi đã được điều trị tại BV Nhi đồng 1.

Ảnh chụp X-quang vùng đầu của bé.

Do đó phụ huynh không nên chủ quan trong việc tin tưởng vào độ an toàn được quảng cáo. Các bác sĩ khuyên ngoài việc phòng ngừa những đồ chơi độc hại đối với trẻ, quý phụ huynh còn chú ý đến việc các đồ chơi có thể gây ra tai nạn cho trẻ.

Cần tập cho trẻ thói quen dọn dẹp đồ chơi ngăn nắp, nên có kệ cho trẻ để đồ chơi, tránh vứt lung tung, không ngậm đồ chơi hay nhét đồ chơi vào các lỗ tự nhiên trên cơ thể, tránh tháo lắp các chi tiết trên đồ chơi.

"Cách phòng ngừa hiệu quả nhất vẫn là sự quan tâm chú ý của phụ huynh trong quá trình chăm sóc trẻ, kể cả lúc trẻ chơi. Chỉ một phút bất cẩn là có thể dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng" - bác sĩ cảnh báo.

Cha mẹ nên cẩn trọng và đề phòng các TAI NẠN THƯƠNG TÍCH TRẺ THƯỜNG GẶP như thế này!