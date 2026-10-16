H'Hen Niê sắm đồ Tết cho con gái, cẩn thận “trừ hao” khiến dân tình cười bò

Mới đây, H'Hen Niê đăng tải hình ảnh con gái Harley diện đồ mới. Bé Harley được mẹ H'Hen Niê lựa chọn cho bộ áo dài cách tân đáng yêu với tông màu cam nổi bật. Thiết kế có dáng tà dài, xẻ tà hai bên, kết hợp phần cổ tàu ngắn mang hơi hướng sườn xám truyền thống.

Họa tiết hoa cam tạo điểm nhấn bắt mắt, trong khi chiếc quần lụa ống rộng đồng điệu giúp tổng thể trang phục thêm mềm mại, thoải mái.

Bộ trang phục vừa giữ được nét duyên dáng của áo dài truyền thống, vừa mang phong cách hiện đại, phù hợp với bé Harley trong dịp Tết. Người đẹp Ê Đê đã cẩn thận "trừ hao" lựa chọn bộ quần áo khá dài rộng để bé Harley có thể mặc lâu hơn.

"Mẹ Hen cho em mặc đồ kiểu trừ hao dữ vậy trời! Nhưng mà siêu dễ thương! Hi hi!", một người dùng viết.

"Bộ đồ dài quá, cái áo dài tới gối che mất chân dài của Harley rồi", một người khác bình luận.

H'Hen Niê mua cho con gái bộ đồ khá dài, rộng.

Vừa tròn 1 tuổi, bé Harley được bố đưa ra Hà Nội đi công tác. Cô bé tỏ ra ngoan ngoãn, vui vẻ khi được người bạn của bố bế.

Hoa hậu H'Hen Niê mới đây thu hút sự chú ý khi tiết lộ những thông tin thú vị về con gái đầu lòng Harley, tên thật là Mộc Đan. Bé vừa tròn 1 tuổi đã cao khoảng 80 cm, khiến nàng hậu vừa vui mừng vừa hài hước bày tỏ mong muốn con gái cao vừa phải.

Theo nhận xét của bà ngoại, Harley có gương mặt giống bố Tuấn Khôi nhưng lại sở hữu đôi chân dài giống mẹ. Cô bé còn được khen nhanh nhẹn, hoạt bát và có nhiều nét giống H'Hen Niê khi còn nhỏ.

Con gái 1 tuổi xinh xắn, dễ thương của Hoa hậu H'Hen Niê.

Bên cạnh ngoại hình đáng yêu, Harley còn nhận được sự quan tâm bởi cách bố mẹ lựa chọn họ tên và định hướng tương lai cho con. Theo thỏa thuận từ trước giữa H'Hen Niê và ông xã Tuấn Khôi, bé mang họ mẹ và sẽ thừa hưởng tài sản từ mẹ.

Gia đình hạnh phúc của Hoa hậu H'Hen Niê.

Gần đây, gia đình cũng tổ chức lễ thôi nôi cho Harley tại quê nhà Đắk Lắk theo nghi thức truyền thống của người Ê Đê. H'Hen Niê và gia đình đã chuẩn bị khoảng 81 mâm cỗ tại quê ngoại ở Đắk Lắk để mừng con gái tròn 1 tuổi.

Bữa tiệc được tổ chức ấm cúng nhưng không kém phần rộn ràng, với sự góp mặt của người thân, bạn bè và bà con lối xóm trong buôn.

Vợ chồng Hoa hậu H'Hen Niê trong tiệc thôi nôi con gái.

Việc chuẩn bị hàng chục mâm cỗ không chỉ thể hiện tình yêu thương của gia đình dành cho bé Harley mà còn mang đậm nét đẹp văn hóa cộng đồng, khiến ngày đặc biệt của con gái nàng hậu thêm ý nghĩa và đáng nhớ.

Là người đẹp luôn gần gũi, chân thành và trân trọng những giá trị truyền thống, H'Hen Niê lựa chọn tổ chức ngày vui cho con tại quê nhà, tạo nên một dấu ấn đặc biệt giữa cuộc sống gia đình.

Bữa tiệc thôi nôi không chỉ là dịp mừng bé Harley bước sang tuổi mới mà còn là khoảnh khắc ý nghĩa để gia đình sum vầy, cùng gửi những lời chúc tốt đẹp đến cô bé nhỏ tuổi trong niềm hạnh phúc và yêu thương.