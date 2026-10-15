Con gái Hoa hậu H’Hen Niê cột tóc làm điệu, biểu cảm cưng xỉu đốn tim dân mạng

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê đã chia sẻ đoạn video ghi lại hình ảnh con gái Harley cột tóc làm điệu. Biểu cảm của cô bé khi làm nũng mẹ thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Miss Universe Vietnam 2017 dí dỏm tiết lộ: "Những chiếc cột tóc chuẩn bị tới công chuyện với em Harley, em biết làm điệu rồi đấy".



Phía dưới phần bình luận, nhiều người dùng mạng khen ngợi bé Harley sở hữu biểu cảm dễ thương, đốn tim dân mạng.

Bé Harley thu hút sự chú ý khi được mẹ cột tóc làm điệu.

"Em ý nũng nịu mà em cũng hài hước quá", một người dùng bình luận.

"Nhìn cái mặt cưng xỉu luôn á. Một sự cố chấp của em Harley", một người khác viết.

Bé Harley, con gái của Hoa hậu H'Hen Niê, thu hút sự chú ý khi sở hữu chiều cao 80 cm dù mới tròn 1 tuổi. Chia sẻ hình ảnh bên con gái, nàng hậu không giấu được niềm vui khi biết bé có chiều cao nổi bật so với các bạn cùng trang lứa.

Trong khoảnh khắc được đăng tải, hai mẹ con diện trang phục đồng điệu, tạo dáng gần gũi và nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ.

Đặc biệt, đôi chân dài cùng vẻ ngoài đáng yêu của Harley khiến nhiều người thích thú, không khỏi tò mò về vóc dáng của cô bé khi lớn lên.

Bé Harley cao 80cm khi tròn 1 tuổi.

H'Hen Niê cũng hào hứng chia sẻ niềm vui khi con gái đạt chiều cao ấn tượng, nhưng đồng thời bày tỏ sự tò mò không biết khi trưởng thành, nhóc tỳ sẽ cao đến đâu.

Câu chuyện về chiều cao của Harley nhanh chóng trở thành chủ đề được quan tâm, bởi nhiều người kỳ vọng cô bé sẽ thừa hưởng vóc dáng nổi bật từ mẹ.

Bé Harley được kỳ vọng sẽ sở hữu chiều cao nổi bật từ mẹ.

Trước đó, vợ chồng H'Hen Niê tổ chức tiệc thôi nôi mừng bé Harley tròn 1 tuổi ở quê ngoại Đắk Lắk, thu hút sự chú ý bởi không khí ấm cúng và đậm nét văn hóa Ê-Đê.

Để đánh dấu cột mốc đặc biệt đầu đời của con gái, gia đình nàng hậu đã chuẩn bị tới 81 mâm cỗ, mời họ hàng, người thân và bà con trong buôn đến chung vui.

H'Hen Niê làm 81 mâm cỗ mừng sinh nhật con gái ở quê ngoại Đắk Lắk.

Trong ngày đặc biệt, Harley diện trang phục truyền thống do bà ngoại tặng, trông vô cùng đáng yêu. Một trong những khoảnh khắc khiến mọi người thích thú là màn bốc đồ dự đoán tương lai của cô bé.

Dù được mẹ chuẩn bị sẵn chiếc vương miện lấp lánh với hy vọng con gái sẽ nối bước mình, Harley lại khiến cả nhà bất ngờ khi chú ý đến những món đồ liên quan đến toán học và kiến trúc. Màn lựa chọn ngộ nghĩnh của nhóc tỳ khiến buổi tiệc thêm rộn ràng tiếng cười.