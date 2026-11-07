H'Hen Niê, Emoura Phạm ngồi ghế nóng, trực tiếp xuống sàn "dạy" catwalk cho thí sinh từ 13 tuổi

Show "Mê Say", bộ sưu tập Limited Festive 2027 của Adrian Anh Tuấn, sẽ diễn ra ngày 14/11/2026 tại GEM Center, TP.HCM. Trước thềm sự kiện, buổi casting được tổ chức để chọn đội hình người mẫu, với hội đồng 5 giám khảo gồm NTK Adrian Anh Tuấn, Catwalk Director Nguyễn Hưng Phúc, Brand Manager Chloe Nguyễn cùng hai nàng hậu khách mời.

Hội đồng 5 giám khảo của buổi casting fashion show "Mê Say". Ảnh: BTC

Sự có mặt của H'Hen Niê và Emoura Phạm khiến không khí buổi casting khác hẳn một buổi chấm thi thông thường. Giữa các lượt đánh giá, hai người lên sàn hướng dẫn thí sinh cách đi, cách giữ ánh nhìn, rồi cùng trình diễn với các ứng viên. Với nhiều bạn trẻ lần đầu đi casting, được quan sát tận mắt cách một hoa hậu làm chủ sàn diễn là trải nghiệm hiếm có, đáng giá không kém chính tấm vé vào show.

Hoa hậu H'Hen Niê chia sẻ tại buổi casting. Ảnh: BTC

Hoa hậu Emoura Phạm trên ghế giám khảo khách mời. Ảnh: BTC

Dàn thí sinh đa dạng, không giới hạn độ tuổi

Ban tổ chức không đặt giới hạn độ tuổi, nên danh sách 75 thí sinh trải rộng nhiều thế hệ và nhiều mức kinh nghiệm. Bên cạnh các bạn trẻ lần đầu thử sức, buổi casting có sự góp mặt của người mẫu Jessica Minh Anh (SBD 050) với kinh nghiệm qua nhiều mùa show, quán quân The Face India (SBD 016) và một số gương mặt từng tham gia The Face Vietnam. Các thí sinh quốc tế đến từ Ấn Độ, Nga và Brazil cũng góp thêm màu sắc cho buổi tuyển chọn.

Người mẫu Jessica Minh Anh (SBD 050) tại buổi casting. Ảnh: BTC

Adrian Anh Tuấn chọn người mẫu bằng cảm xúc

Theo NTK Adrian Anh Tuấn, vóc dáng chuẩn hay bước catwalk đúng kỹ thuật chưa đủ để giành suất diễn "Mê Say". Anh cần những người mẫu biết thể hiện cảm xúc và truyền tải được tinh thần bộ sưu tập, có khí chất riêng, sự từng trải và một thần thái "tràn đầy tình yêu". Với người mẫu nữ, nhà thiết kế tìm nét thướt tha, mềm mại, cuốn hút. Với người mẫu nam, anh cần cá tính và nguồn năng lượng hợp với tinh thần chung của show. Ngoài ra, đường nét gương mặt thanh tú và khả năng chuyển động mềm mại cũng là những yếu tố được cân nhắc.

NTK Adrian Anh Tuấn tìm ở người mẫu khí chất, sự từng trải và cảm xúc. Ảnh: BTC

Brand Manager Chloe Nguyễn thì chú ý nhiều hơn đến sải bước. Vì show lấy bối cảnh mùa đông, cô cho rằng người mẫu phải đi tự tin, có sức hút, làm chủ được chuyển động và ánh nhìn để giữ được nét cuốn hút riêng trong từng bước catwalk.

Thể lệ chấm khá chặt. Thí sinh phải nhận ít nhất 3 phiếu đồng ý từ hội đồng 5 giám khảo mới được vào danh sách rút gọn (shortlist). Sau buổi casting, ban giám khảo tiếp tục cân nhắc mức độ phù hợp của từng người với yêu cầu trình diễn rồi mới liên hệ những gương mặt vào danh sách chính thức (final list).

Từ biển mùa hè đến Winter Wonderland

"Mê Say" là chương tiếp theo sau "Đẩy Đưa", show diễn được Adrian Anh Tuấn gọi là bản tình ca mùa hè bên bờ biển. Lần này, nhà thiết kế chuyển sang không gian Winter Wonderland, lấy cảm hứng từ không khí lễ hội và sắc thái lãng mạn của những ngày cuối năm.

Tên show nói về sự đắm chìm trong tình yêu và niềm hạnh phúc khi được yêu. Tuy vậy, theo nhà thiết kế, bộ sưu tập không dừng ở những rung động ban đầu mà muốn kể về thứ tình cảm được bồi đắp qua thời gian, bằng sự gắn bó và thấu hiểu. Đó cũng là lý do anh tìm ở người mẫu sự chững chạc và từng trải, thay vì chỉ một gương mặt đẹp.