1 tháng nữa sẽ có 2 con giáp lội ngược dòng mạnh mẽ, tài lộc căng đầy, 1 con giáp lại cần thận trọng

Tháng 6 âm lịch (còn gọi là tháng Ất Mùi, từ 14.7-12.8) năm Bính Ngọ mang nạp âm Sa Trung Kim, đại diện cho nguồn tài nguyên quý báu ẩn tàng trong đất cát và đang bước vào giai đoạn được gột rửa, tôi luyện. Địa chi Mùi của tháng kết hợp với chi Ngọ của năm tạo nên cục diện Lục Hợp cát tường, giúp làm dịu đi sự khô nóng của hỏa cục phương Nam và tạo bệ phóng vững chắc cho các kế hoạch tích lũy dài hạn.

Dù thiên can Ất (Mộc) có sự xung khắc ngầm với bản mệnh Kim của năm, nhưng trục năng lượng Thổ - Kim tương sinh vẫn mang lại sự ổn định và hanh thông cho các lĩnh vực như bất động sản hay tài chính. Đây là thời điểm cốt lõi đòi hỏi bạn phải giữ vững sự nhẫn nại, tập trung củng cố nội lực và xây dựng những giá trị bền vững để biến áp lực thành những thành quả thực tế vững chắc nhất.

Tử vi học có nói, chỉ khoảng 1 tháng nữa, khi tháng 6 âm gõ cửa, sẽ có 2 con giáp lội ngược dòng, tài lộc viên mãn, còn 1 con giáp lại cần có những sự chuẩn bị để tránh hư hao tài lộc. Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không để có những tính toán hợp lý nhé.

1. Con giáp tuổi Ngọ: Lục Hợp Ngọ - Mùi: Điềm Lành Gõ Cửa

- Lý giải nguyên nhân: Bước sang tháng Ất Mùi, tuổi Ngọ sẽ là con giáp đón nhận luồng cát khí nồng đượm nhất năm nhờ cục diện Lục Hợp bổ trợ trực diện. Ngọn lửa nhiệt huyết của năm bản mệnh kết hợp với Thổ khí dày dặn của tháng Mùi tạo nên thế Thạch Trung Ẩn Ngọc (vàng ngọc ẩn trong đá), giúp con giáp này mài giũa tài trí và khẳng định uy quyền tuyệt đối.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết: Dòng tiền của tuổi Ngọ trong tháng này bùng nổ mạnh mẽ, không còn tình trạng tụ tán thất thường như đầu năm. Quý nhân xuất hiện chính là những đối tác chiến lược hoặc tri kỷ lâu năm chủ động mang đến các dự án lớn, giúp bạn ký kết hợp đồng béo bở và thu về nguồn hoa hồng khổng lồ. Do đó, tuổi Ngọ hãy chuẩn bị thật tốt các nguồn lực và nắm bắt những cơ hội đến với mình trong thời gian sắp tới nhé.

2. Con giáp tuổi Mão: Tam Hợp Soi rọi - Tài Lộc Nở Rộ

- Lý giải nguyên nhân : Tuổi Mão sẽ là con giáp tiếp theo bước vào tháng 6 âm lịch sắp tới với tâm thế của kẻ chiến thắng khi nằm trong vòng che chở của bộ ba Tam Hợp. Thiên can Ất (Mộc) của tháng Mùi đồng hành và nuôi dưỡng cho bản mệnh Mộc của tuổi Mão, tạo nên một trục năng lượng thông suốt, hanh thông tựa như cây cỏ đón mưa rào mùa hạ.

(Ảnh minh họa)

- Tài lộc chi tiết : Vận trình tài chính của tuổi Mão sẽ có những chuyển biến rực rỡ, lộc lá từ nghề tay trái và các khoản đầu tư ngắn hạn liên tiếp đổ về túi. Con giáp này có duyên lớn với các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, truyền thông hoặc kinh doanh dịch vụ, dễ dàng săn được những nguồn hàng giá tốt hoặc chốt đơn liên tục mà không tốn quá nhiều công sức. Tóm lại, tuổi Mão hãy đầu tư cho những lĩnh vực bản thân am hiểu và có thế mạnh thì sẽ càng gặt hái được những thành công rực rỡ.

3. Con giáp tuổi Sửu: Cục Diện Tương Xung - Cẩn Thận Tiểu Nhân

- Lý giải nguyên nhân : Cục diện Tương Xung khiến dòng tiền của người tuổi Sửu bị biến động rất mạnh, dễ gặp tình trạng hao tài tốn của ngoài kế hoạch. Các dự án đầu tư hoặc kinh doanh có nguy cơ bị đóng băng, thủ tục giấy tờ bị trì trệ do Thổ khí quá vượng và khô cằn.

(Ảnh minh họa)

- Lưu ý chi tiết : Tuổi Sửu dễ vướng vào các cuộc cạnh tranh không lành mạnh hoặc bị kẻ tiểu nhân ghen ghét ném đá giấu tay. Tính cách bướng bỉnh, thẳng thắn bẩm sinh của con giáp này khi gặp cục diện xung khắc dễ dẫn đến những cuộc tranh chấp, cãi vã nảy lửa với đồng nghiệp hoặc đối tác. Do đó, để giảm thiểu rủi ro, tuổi Sửu tuyệt đối không đứng ra bảo lãnh vay mượn tiền bạc và hạn chế tối đa việc dốc vốn đầu tư mạo hiểm hay chuyển đổi mô hình kinh doanh lớn trong tháng 6 âm này.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.