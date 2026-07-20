Hình minh họa.

Theo HCDC, nhiều người bệnh và người nhà thường yên tâm khi cơn sốt giảm, cho rằng sốt xuất huyết đã khỏi. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo đây là quan niệm sai lầm, bởi giai đoạn vừa hạ sốt có thể là thời điểm bệnh diễn biến nặng nhất.

Sốt xuất huyết thường trải qua ba giai đoạn gồm: giai đoạn sốt, giai đoạn nguy hiểm và giai đoạn hồi phục.

Trong những ngày đầu, người bệnh thường sốt cao đột ngột, đau đầu, đau nhức cơ khớp, buồn nôn hoặc phát ban. Từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7 của bệnh, thân nhiệt có thể giảm và người bệnh hết sốt. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm xảy ra hiện tượng thoát huyết tương ở một số trường hợp, làm giảm thể tích tuần hoàn và có thể dẫn đến sốc, xuất huyết nặng hoặc tổn thương các cơ quan nếu không được điều trị kịp thời.

Các bác sĩ khuyến cáo, người bệnh cần đặc biệt theo dõi trong giai đoạn này và không chủ quan chỉ vì đã hết sốt. Những dấu hiệu cảnh báo chuyển nặng gồm đau bụng nhiều hoặc đau vùng gan, nôn ói liên tục, lừ đừ hoặc bứt rứt, chảy máu chân răng, chảy máu mũi, nôn ra máu, đi ngoài phân đen, tay chân lạnh, da ẩm, tiểu ít hoặc mệt nhiều hơn dù đã hạ sốt.

Khi xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào kể trên, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay để được đánh giá và xử trí kịp thời.

Theo các chuyên gia, phần lớn người mắc sốt xuất huyết sẽ hồi phục hoàn toàn nếu được phát hiện sớm, theo dõi đúng và chăm sóc phù hợp. Trong thời gian này, người bệnh cần tái khám theo chỉ định, uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý, không tự ý sử dụng aspirin hoặc các thuốc chống viêm không steroid và tiếp tục theo dõi sức khỏe cho đến khi bước vào giai đoạn hồi phục hoàn toàn.

Việc theo dõi sát trong những ngày sau khi hạ sốt là yếu tố quan trọng giúp phát hiện sớm biến chứng, điều trị kịp thời và giảm nguy cơ diễn tiến nặng của bệnh.