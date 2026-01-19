Hết kiên nhẫn với Ninh Dương Lan Ngọc ?

Những ngày gần đây, mạng xã hội Threads bất ngờ lan truyền một bài đăng xoay quanh câu hỏi: “Bao giờ Ninh Dương Lan Ngọc quay lại màn ảnh?” . Từ một chia sẻ mang tính cá nhân, bày tỏ sự yêu mến và mong chờ nữ diễn viên trở lại với vai trò diễn viên điện ảnh, bài viết nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn, kéo theo hàng loạt bình luận tranh luận trái chiều. Người đồng tình, kẻ phản biện, nhưng tựu trung đều xoay quanh một vấn đề: đã khá lâu rồi khán giả chưa được thấy Ninh Dương Lan Ngọc xuất hiện trong một dự án phim điện ảnh mới.

Bài đăng khởi nguồn cho cuộc tranh luận bày tỏ sự mong mỏi Ninh Dương Lan Ngọc sớm quay trở lại với vai trò diễn viên điện ảnh, hình ảnh từng giúp cô ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng khán giả. Theo người viết, Lan Ngọc ở thời điểm hiện tại đã đạt đến mức độ chín về nghề, đủ khả năng xử lý trọn vẹn những kịch bản phổ biến ngoài rạp mà không gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, điều được kỳ vọng không còn là số lượng phim, mà là những vai diễn đủ sức thử thách và khai thác sâu hơn năng lực diễn xuất của cô.

Người này cho rằng, với vị thế và giới hạn nghề nghiệp hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc cần mạnh dạn lựa chọn những kịch bản có tính mạo hiểm, đòi hỏi sự lột xác rõ rệt, tương tự cách nhiều diễn viên sẵn sàng “liều” để làm mới hình ảnh và vượt qua chính mình. Việc một số nghệ sĩ quốc tế hay trong nước dành nhiều năm chuẩn bị, nghiên cứu, thậm chí thay đổi hoàn toàn phương pháp làm nghề cho một vai diễn được đưa ra như ví dụ cho thấy: nếu thực sự tập trung vào con đường diễn xuất, những kịch bản được “đo ni đóng giày” cho Lan Ngọc hoàn toàn có thể xuất hiện.

Ninh Dương Lan Ngọc là trường hợp hiếm hoi của điện ảnh Việt khi sở hữu thực lực diễn xuất đã được kiểm chứng từ rất sớm. Tuy nhiên, chính điều đó lại khiến khán giả có quyền kỳ vọng nhiều hơn vào những vai diễn mà cô lựa chọn. Không ít tác phẩm từng bị đánh giá là “xịt” về mặt tổng thể, nhưng nếu không có Lan Ngọc nâng đỡ bằng diễn xuất, có lẽ kết quả còn tệ hơn. Việc khán giả mong chờ một màn trở lại đủ sức thuyết phục không phải để so sánh cô với ai khác, mà để chính Lan Ngọc thêm một lần chứng minh khả năng của mình.

Một luồng ý kiến khác thẳng thắn bày tỏ sự tiếc nuối. Sau dấu mốc Cánh Đồng Bất Tận , bộ phim được xem là đỉnh cao trong sự nghiệp, Lan Ngọc dường như chưa có thêm một vai nào đạt đến giá trị nghệ thuật tương đương. Phim thương mại thì nhiều, nhưng để tìm một vai diễn thực sự có sức nặng, đủ để người xem nhớ lâu, lại trở nên hiếm hoi như “muối bỏ biển”. Điều này khiến không ít khán giả đặt câu hỏi: phải chăng gu chọn kịch bản của nữ diễn viên đang có vấn đề, hoặc cô đang ưu tiên con đường an toàn, cát-xê cao hơn là những thử thách nghề nghiệp? Với năng lực hiện tại, việc đi mãi trên lối mòn này bị cho là khá lãng phí.

Tuy vậy, cũng có những góc nhìn mang tính cảm thông hơn. Theo nhiều người trong giới theo dõi điện ảnh Việt, không phải kịch bản nào cũng có thể đặt lên bàn của Ninh Dương Lan Ngọc, và trong số những kịch bản được gửi đến, lại càng ít dự án thực sự xứng tầm với vị trí và tiêu chuẩn của cô. Khi số lượng kịch bản Việt đủ độ chín vẫn còn đếm trên đầu ngón tay, việc Lan Ngọc tạm vắng bóng màn ảnh rộng được xem là điều dễ hiểu. Thay vì vội vàng, cô có thể đang chọn cách chờ đợi một vai diễn phù hợp để trở lại đúng thời điểm.

Một bộ phận khán giả trung thành, gắn bó với Lan Ngọc từ những vai diễn phản diện ấn tượng như Cám, vẫn dành nhiều kỳ vọng cho sự tái xuất của cô. Họ mong nữ diễn viên sẽ liều lĩnh hơn, dám bước ra khỏi vùng an toàn để thử sức với những dạng vai gai góc, thậm chí đen tối hơn, nhằm làm mới hình ảnh và khai thác trọn vẹn khả năng diễn xuất vốn có. Với họ, chỉ cần một phân cảnh nhỏ có Lan Ngọc thể hiện đúng phong độ, cũng đủ để xem đi xem lại nhiều lần.

Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng việc Lan Ngọc xuất hiện dày đặc ở gameshow trong vài năm gần đây là một lựa chọn mang tính chiến lược: vừa giữ độ nhận diện, vừa đảm bảo thu nhập trong lúc chờ đợi dự án phù hợp.

Bên dưới phần bình luận, nhiều netizen cho biết đang chờ đợi, thậm chí hết kiên nhẫn với sự trở lại của Lan Ngọc. Song, sự “hết kiên nhẫn” mà khán giả dành cho Lan Ngọc thực chất xuất phát từ tình yêu thương và kỳ vọng. Người hâm mộ có thể nôn nóng một, nhưng có lẽ chính nữ diễn viên còn nôn nóng gấp nhiều lần cho một màn trở lại đủ rực rỡ, đủ xứng đáng với vị trí mà cô đã gây dựng suốt hơn một thập kỷ qua.