Hết giờ làm bài môn Văn vào lớp 10 TP.HCM: Đề rất hay, thí sinh rạng rỡ ra khỏi phòng thi!

Sáng nay (1/6), các thí sinh TP.HCM bước vào bài thi môn Ngữ văn của kỳ thi vào lớp 10 với thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh bắt đầu làm bài từ 8h và kết thúc lúc 10h.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 tại TP.HCM diễn ra trong hai ngày 1 và 2/6. Thí sinh sẽ hoàn thành 3 môn thi bắt buộc gồm Ngữ Văn, Ngoại ngữ và Toán. Đối với những học sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp, các em sẽ tiếp tục tham dự bài thi môn chuyên hoặc môn tích hợp theo lịch của Sở GD&ĐT TP.HCM.

Theo thống kê của ngành giáo dục TP.HCM, năm nay có hơn 151.300 học sinh đăng ký dự thi lớp 10 công lập. Thành phố tuyển khoảng 118.955 chỉ tiêu, tương đương tỷ lệ trúng tuyển khoảng 78%.

Đề thi lớp 10 môn Ngữ Văn chính thức lộ diện.

Đúng 10h00, thời gian làm bài môn thi Ngữ Văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2026 kết thúc.

Chị Nguyễn Thị Thương (ngụ phường Gò Vấp) đã rơi nước mắt khi thời gian làm bài môn thi đầu tiên sắp kết thúc. Chia sẻ về lý do chị nghẹn ngào nói: "Sáng con bước vào phòng thi với một tâm thế tự tin lắm, không hiểu sao con tự tin mình lại chảy nước mắt, chắc tại mình đã chứng kiến con quá vất vả trong hành trình này nên mình thấy xúc động".

Dù thời gian thi môn Ngữ văn khá dài nhưng vì lo lắng cho con, nhiều phụ huynh lựa chọn ở lại chờ đợi thay vì ra về. Giữa dòng phụ huynh đứng chờ ngoài cổng trường, một người mẹ không giấu nổi vẻ lo lắng khi con bước vào phòng thi trong tình trạng sức khỏe chưa tốt. Khi cổng trường đã khép lại, chị vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo về phía dãy phòng thi, mong con đủ bình tĩnh và sức khỏe để hoàn thành bài làm thật tốt.

Bắt đầu thời gian làm bài môn Văn - môn thi đầu tiên của kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM. Thời gian làm bài là 120 phút.

Một vài thí sinh đến sát giờ đóng cổng.

Như thường lệ, khoảnh khắc ấm lòng nhất trước cổng trường thi luôn là những sự cổ vũ thầm lặng đến từ các bậc phụ huynh dành cho con em mình.

Đứng trước cổng trường THPT Trưng Vương từ sớm, chị Diễm (phường Thới An, TP.HCM) không rời mắt khỏi khu cổng trưởng, liên tục dõi theo con trong ngày thi quan trọng. Dù người bước vào phòng thi là con, nhưng người mẹ cũng không giấu được sự hồi hộp và xúc động.

"Con vô thi mà chị hồi hộp lắm, đứng đây nước mắt cứ chảy ròng. Thấy thương con vì áp lực quá. Con tự đặt mục tiêu cho mình nên rất cố gắng, còn mình là phụ huynh thì sót con lắm", chị Diễm nghẹn ngào chia sẻ.

Theo chị, gia đình không ép buộc con phải chọn trường chuyên hay lớp chọn. Tuy nhiên, khi con đã có mong muốn và quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình, chị luôn lựa chọn đồng hành để tiếp thêm động lực.

"Chị không muốn tạo áp lực cho con. Con muốn thi chuyên thì chị ủng hộ và đi cùng con trên hành trình đó", chị nói.

Thí sinh nườm nượp đổ về điểm thi trường THPT Trưng Vương. Các em được phụ huynh trao cho những cái ôm, cái xoa đầu động viên, một số khác thì tự khích lệ bản thân cùng bạn bè trước khi bước vào kỳ thi lớp 10 có quy mô lớn nhất cả nước.

Trước đó, ngày 31/5, các thí sinh đã đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin cá nhân và nghe phổ biến quy chế thi.

Theo báo cáo từ các điểm thi, có khoảng 600 thí sinh không đến làm thủ tục, chiếm tỷ lệ khoảng 0,39% tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Để tổ chức kỳ thi, Sở GD&ĐT TP.HCM đã bố trí 242 điểm thi với hơn 6.400 phòng thi trên toàn thành phố.

Tham gia công tác tổ chức kỳ thi năm nay có gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức. Trong đó gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo điểm thi, trên 2.900 nhân viên phục vụ và 726 cán bộ công an làm nhiệm vụ tại các điểm thi.