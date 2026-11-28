Mối quan hệ giữa diễn viên Na Nhiên (Naran) và thiếu gia Hong Kong Hoắc Khải Sơn tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi mới đây, nam doanh nhân công khai đăng tải loạt ảnh trên trang Instagram cá nhân. Động thái này diễn ra đúng dịp anh được trao Huân chương Tử Kinh Đồng do chính quyền trao tặng. Đáng chú ý, trong bài đăng, Hoắc Khải Sơn không chỉ chia sẻ khoảnh khắc nhận huân chương mà còn đăng ảnh chụp riêng cùng Na Nhiên và một bức ảnh tập thể có sự góp mặt của nhiều thành viên gia đình.

Trong bức ảnh đôi, Na Nhiên diện bộ vest đen thanh lịch, để tóc dài buông tự nhiên, đứng sát bên Hoắc Khải Sơn. Nam doanh nhân cũng mặc vest đen, thắt cà vạt đỏ, trên ngực áo gắn huân chương vừa nhận. Cả hai cùng hướng về ống kính với vẻ ngoài chỉn chu, thân mật. Đặc biệt, Hoắc Khải Sơn còn gắn thẻ tài khoản Instagram của nữ diễn viên trong bài đăng, khiến nhiều người chú ý bởi đây được xem là động thái công khai hình ảnh chung khá rõ ràng từ phía anh.

Ở bức ảnh tập thể, Na Nhiên tiếp tục xuất hiện bên các thành viên gia đình họ Hoắc. Nữ diễn viên đứng cùng bà Chu Linh Linh, mẹ của Hoắc Khải Sơn, và chị dâu Quách Tinh Tinh, bà xã của Hoắc Khải Cương. Sự góp mặt của cô trong một dịp quan trọng của gia đình, bên cạnh những thành viên thân thiết, càng khiến công chúng chú ý đến vị trí của nữ diễn viên trong gia đình hào môn này.

Kèm theo những bức ảnh, Hoắc Khải Sơn viết bằng tiếng Anh rằng anh cảm thấy vô cùng vinh dự khi nhận được Huân chương Tử Kinh Đồng do chính quyền trao tặng. Nam doanh nhân cũng gửi lời cảm ơn gia đình, bạn bè và đồng nghiệp vì đã luôn dành cho mình sự ủng hộ, tin tưởng trong suốt hành trình vừa qua. Anh cho biết sẽ tiếp tục cống hiến cho xã hội và tăng cường hợp tác với cộng đồng.

Thực tế, đây không phải lần đầu Na Nhiên góp mặt trong các sự kiện quan trọng của gia đình bạn trai. Trước đó, nữ diễn viên từng xuất hiện tại đám cưới Hoắc Khải Nhân, em trai Hoắc Khải Sơn, tổ chức ở Lệ Giang vào tháng 11/2025. Cô cũng được truyền thông ghi nhận tham gia một số hoạt động, chuyến đi cùng gia đình họ Hoắc, trong đó có tiệc mừng thọ của ông Hoắc Chấn Đình tại Milan hồi đầu năm 2026.

Mối quan hệ giữa Na Nhiên và Hoắc Khải Sơn được cho là bắt đầu từ năm 2024. Nữ diễn viên sinh năm 1997, từng hoạt động với vai trò người mẫu trước khi được đông đảo khán giả biết đến qua vai Đát Kỷ trong bộ phim điện ảnh Phong Thần: Tam Bộ Khúc (Phong Thần 1). Trong khi đó, Hoắc Khải Sơn sinh năm 1983, là con trai thứ hai của ông Hoắc Chấn Đình và bà Chu Linh Linh, đồng thời là em trai của Hoắc Khải Cương, chồng vận động viên Olympic Quách Tinh Tinh.

Hồi tháng 11/2026, truyền thông Hong Kong từng đăng tải hình ảnh thiệp mời được cho là của Hoắc Khải Sơn và Na Nhiên, trong đó ghi thời gian tổ chức tiệc cưới vào ngày 12/12 tại khách sạn Grand Hyatt Hong Kong. Đáng chú ý, thiệp mời được cho là mang tên ông Hoắc Chấn Đình và bà Chu Linh Linh, với cách gọi Na Nhiên là con gái lớn, Hoắc Khải Sơn là con trai thứ hai. Thông tin này nhanh chóng làm dấy lên đồn đoán nữ diễn viên sắp chính thức trở thành con dâu gia đình họ Hoắc. Trước đó, khi được hỏi về chuyện tình cảm của con trai, ông Hoắc Chấn Đình từng trả lời rằng chuyện vui này hãy để chính Hoắc Khải Sơn tự chia sẻ.

Loạt ảnh mới không chỉ ghi lại một cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Hoắc Khải Sơn mà còn khiến chuyện tình cảm của anh và Na Nhiên một lần nữa được chú ý. Việc nữ diễn viên xuất hiện trong ảnh đôi, được gắn thẻ trực tiếp và góp mặt trong bức ảnh gia đình khiến nhiều người cho rằng mối quan hệ của cả hai đã tiến thêm một bước. Với hành động này, cư dân mạng đặt ra nghi vấn hai người đã về chung nhà.