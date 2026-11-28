Những ngày gần đây, một món ăn dân dã ở Châu Đốc (An Giang) bất ngờ được nhiều người dùng mạng xã hội chú ý khi liên tục xuất hiện trong các video khám phá ẩm thực của TikToker. Không có cửa hàng sang trọng hay biển hiệu bắt mắt, món ăn được người phụ nữ bán rong bảo quản trong chiếc thùng đá, xách đi bán rong trên các cung đường. Khách muốn ăn chỉ cần gọi một phần, người bán nhanh tay lấy từng miếng chả, cắt nhỏ, thêm rau thơm, nước sốt rồi đưa cho khách. Điều khiến nhiều người bất ngờ là giá bán chỉ khoảng 5.000 đồng/miếng.

Món ăn này có nhiều tên gọi khác nhau. Người thì gọi là jambon lạnh, người gọi chả lạnh, thậm chí có người nhắc đến tên pate trộn. Dù tên gọi có đôi chút khác biệt, điểm chung là những miếng chả có màu vàng keo trong veo, được cắt thành từng lát vừa ăn và giữ lạnh bằng đá.

Dì Hương và gần 30 năm gắn bó với món ăn 5.000 đồng

Hàng loạt Tiktoker đang mê mẩn món ăn dân dã có giá 5000 đồng của chị Hương. Tiktoker Bý Leo chóp chép tìm đến tận nơi để thưởng thức món giò xách dăm bông được giới thiệu là có giá rẻ ở Châu Đốc. Tại đây, người xem được chứng kiến cảnh dì Hương lấy từng miếng chả từ thùng đá, cắt nhỏ rồi chuẩn bị phần ăn cho khách. Chỉ với 5.000 đồng, thực khách đã có một phần chả lạnh ăn kèm rau thơm và nước sốt.

Nhưng điều khiến video nhận được sự chú ý không chỉ nằm ở món ăn mà còn ở câu chuyện của người phụ nữ bán hàng. Khi được hỏi về công việc, dì Hương cho biết: "Chị bán từ năm 97 tới giờ á". Như vậy, công việc này đã gắn bó với dì gần 30 năm.

Cuộc sống của dì Hương cũng không chỉ xoay quanh việc bán hàng. Trong video, dì kể buổi sáng thường đi cấy, đến chiều mới trở về bán. "Sáng giờ chị đi cấy, chưa bán", dì chia sẻ. Khi được hỏi về lịch bán hàng, dì Hương nói thêm: "Rồi buổi chiều đi về bán", có hôm "buổi chiều có khỏe thì bán". Thậm chí, chuyện thời tiết cũng không phải lúc nào cũng khiến dì có thể nghỉ ngơi: "Mưa cũng phải đi".

Một chi tiết khác khiến người xem chú ý là khi nhắc đến chuyện học hành, dì Hương thật thà kể: "Xưa học có lớp 1 là nghỉ". Cuộc sống mưu sinh khiến chị phải làm nhiều công việc khác nhau, như chính lời chị chia sẻ: "Ai kêu làm gì làm đó". Khi không có việc khác, chị lại tiếp tục với gánh hàng chả lạnh quen thuộc.

Những câu nói giản dị, mang đậm cách trò chuyện của người miền Tây khiến câu chuyện của dì Hương trở nên gần gũi. Không kể lể hay than thở, chị chỉ nhẹ nhàng nói về công việc hằng ngày, về chuyện sáng đi cấy, chiều bán hàng, có sức thì làm, trời mưa cũng phải cố gắng.

Ở một video khác, hình ảnh một người phụ nữ bán chả lạnh ngồi bên chiếc thùng đá ven đường cũng khiến nhiều người xúc động. Người bán vẫn kiên nhẫn cắt từng miếng chả, chuẩn bị rau và nước sốt cho khách dù phải ngồi ngoài trời, bất kể thời tiết. Một số người xem nhận ra hình ảnh quen thuộc từ những ngày trước, khi các cô bán hàng rong phải đội mưa, đi khắp xóm để kiếm sống.

Dưới phần bình luận, một tài khoản viết: "Dì bán từ lúc tui còn nhỏ xíu chạy tắm mưa vòng vòng trong xóm luôn đó mấy bà". Một người khác cũng bày tỏ: "Thấy mấy cô được nổi tiếng rồi buôn bán được thấy mừng ghê, trước coi clip cô đội mưa ướt nhẹp thấy thương gì đâu". Những lời nhắn này cho thấy món ăn không chỉ được nhớ đến bởi hương vị mà còn gắn với hình ảnh những người bán hàng rong đã xuất hiện trong ký ức của nhiều thế hệ.

TikToker Quan Không Gờ tìm đến tận nơi thăm dì Hương

Đáng chú ý, món chả lạnh này còn xuất hiện trong video của TikToker Quan Không Gờ. Thay vì chỉ quay cận cảnh món ăn hay giới thiệu giá bán, nam TikToker tìm đến tận nơi, chủ động trò chuyện với người dì Hương. Trong clip, Quan Không Gờ hỏi về món ăn, gọi đúng tên "jambon lạnh" rồi cùng thưởng thức ngay tại chỗ.

Những khoảnh khắc Quan Không Gờ kiên nhẫn lắng nghe, hỏi han chuyện buôn bán và gửi tặng dì một món quà nhỏ cũng khiến người xem chú ý. Cách tiếp cận này khá quen thuộc với những người theo dõi nam TikToker. Anh thường không chỉ dừng lại ở việc trải nghiệm món ngon mà còn dành thời gian tìm hiểu cuộc sống của các tiểu thương, trò chuyện và mua ủng hộ những người lao động bình dị.

Đây cũng là tinh thần xuyên suốt trong các nội dung của Quan Không Gờ, đặc biệt ở series "Thử thách 100K chợ quê". Nam TikToker từng chia sẻ rằng tuổi thơ của mình gắn với những sạp hàng và tiếng rao quen thuộc. Anh muốn ghi lại hình ảnh các khu chợ truyền thống, những món ăn địa phương và câu chuyện của người bán trước khi những nét sinh hoạt ấy thay đổi theo thời gian. Việc tặng những phần quà nhỏ cho tiểu thương cũng xuất phát từ sự đồng cảm, bởi gia đình anh từng có thời gian mưu sinh ở chợ.

Không chỉ Quan Không Gờ, một video khác cũng ghi lại hành trình của một nhà sáng tạo nội dung tìm đến tận nơi dì Hương sinh sống, mua món chả lạnh, ngồi ăn và trò chuyện cùng chị. Người này còn mua một lượng lớn chả để giới thiệu với khán giả, khiến nhiều người tò mò về món ăn vốn quen thuộc với người dân địa phương nhưng không phải ai ở nơi khác cũng từng biết đến.

Món ăn 5.000 đồng và ký ức không dễ phai của người miền Tây

Điều thú vị là dưới các video, người xem không chỉ tranh luận về tên gọi mà còn chia sẻ những ký ức riêng. Có người gọi đây là "pate trộn", người khác khẳng định đó là "chả lạnh miền Tây". Một số bình luận còn nhắc đến công đoạn làm da heo khá kỳ công, từ đó bày tỏ sự bất ngờ khi món ăn được bán với giá rẻ như vậy.

Thực tế, chả lạnh không phải món ăn mới xuất hiện ở Châu Đốc. Hình thức bán chả ướp đá từng được giới thiệu từ năm 2023, khi một người bán hàng rong tại địa phương dùng thùng đá để bảo quản những khoanh chả, khiến nhiều khách đi đường thoạt nhìn tưởng đang bán kem hoặc rau câu. Cách bán hàng này vừa thuận tiện khi di chuyển, vừa giúp món ăn giữ được độ mát trong thời tiết nóng.

Có lẽ sức hút của món ăn nằm ở chính sự bình dị ấy. Một phần chả chỉ vài nghìn đồng, cách ăn không cầu kỳ, người bán cũng chẳng cần không gian kinh doanh chỉn chu. Thế nhưng, đằng sau mỗi miếng chả là công sức chuẩn bị, chế biến và cả những ngày dài mưu sinh của người phụ nữ phải tranh thủ làm nhiều công việc để có thêm thu nhập.

Với những người từng sống ở miền Tây, hình ảnh các cô bán hàng rong mang theo chiếc thùng đá, đi qua từng con đường, ngõ xóm có thể đã quá quen thuộc. Một món ăn nhỏ đôi khi không chỉ gợi nhớ hương vị mà còn đưa người ta trở lại những ngày thơ bé, khi chỉ cần nghe tiếng rao quen là đã chạy ra đầu ngõ, bất kể trời đang nắng hay mưa.

Vì thế, khi những video về chả lạnh Châu Đốc được chia sẻ rộng rãi, điều khiến nhiều người thích thú không đơn thuần là tìm thấy một món ăn lạ với giá 5.000 đồng. Đó còn là dịp để họ nhìn lại những gánh hàng rong, những người phụ nữ đã gắn bó với công việc ấy hàng chục năm và những thức quà bình dân từng là một phần tuổi thơ của mình.