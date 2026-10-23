Herbalife Việt Nam tổ chức Ngày Hiến Máu Tình Nguyện 2026 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, tiếp nhận 183 đơn vị máu

Được tổ chức với sự phối hợp của Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học TP. Hồ Chí Minh và Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương, sự kiện thường niên này phù hợp với truyền thống lâu dài của Herbalife trong việc đóng góp hỗ trợ cộng đồng và cam kết của Công ty trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam. Năm 2026 đánh dấu năm thứ chín liên tiếp Herbalife Việt Nam triển khai hoạt động vì cộng đồng đầy ý nghĩa này.

Hai sự kiện hiến máu nhân đạo đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ các Thành Viên Độc Lập và Nhân Viên của Herbalife Việt Nam cùng người thân và bạn bè, với tổng số đơn vị máu được tiếp nhận là 183 đơn vị.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi chung tay cùng Bệnh Viện Truyền Máu Huyết Học TP. Hồ Chí Minh và Viện Huyết Học - Truyền Máu Trung Ương tổ chức sự kiện thường niên đầy ý nghĩa này, mang lại sự hỗ trợ thiết thực cho bệnh nhân và gia đình họ với những đơn vị máu quý giá. Phù hợp với các ưu tiên toàn cầu về Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) của Herbalife và truyền thống đóng góp hỗ trợ cộng đồng, chúng tôi luôn cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai các chương trình góp phần mang lại sự hỗ trợ thiết thực và nhân văn cho những cá nhân và cộng đồng đang gặp khó khăn."

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ nữ bị biến chứng khi mang thai hoặc khi sinh, trẻ em bị thiếu máu (thường do sốt rét hoặc suy dinh dưỡng), người bị tai nạn, và bệnh nhân đang phẫu thuật hoặc đang điều trị ung thư đều có nhu cầu được truyền máu. Nhu cầu về nguồn máu là thường xuyên vì máu chỉ có thể được lưu trữ trong một khoảng thời gian giới hạn trước khi sử dụng. Việc tham gia hiến máu định kỳ là cần thiết để đảm bảo luôn có sẵn máu mọi lúc mọi nơi khi cần.