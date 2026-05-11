Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng Giải chạy VnExpress Marathon tại Thành phố Cần Thơ nhằm khuyến khích lối sống năng động và lành mạnh

Hoạt động tài trợ này đánh dấu năm thứ hai liên tiếp Herbalife Việt Nam đồng hành cùng sự kiện, thu hút sự tham gia của hơn 10.000 vận động viên cùng gia đình và bạn bè.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi rất phấn khởi tiếp tục đồng hành cùng VnExpress Marathon Cần Thơ 2026, phù hợp với cam kết dài hạn của chúng tôi nhằm khuyến khích lối sống năng động, lành mạnh trong cộng đồng. Chúng tôi xin chúc mừng các vận động viên đã xuất sắc hoàn thành mục tiêu của chính mình và mong rằng các bạn sẽ tiếp tục duy trì thói quen tập luyện thể thao kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng cân bằng để sống khỏe mạnh hơn, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều người cùng thực hiện".

Giải chạy có sự tham gia của các vận động viên chuyên nghiệp lẫn phong trào trong nước và quốc tế cùng nhau chạy ở các cự ly ngắn, trung bình và dài, bao gồm 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Cung đường chạy tại Cần Thơ được đánh giá cao nhờ địa hình bằng phẳng, ít khúc cua gắt, đặc biệt phù hợp cho những vận động viên muốn thiết lập kỷ lục cá nhân mới (PR). Hành trình chạy bộ đưa các vận động viên đi qua những địa danh biểu tượng của Tây Đô, từ Bến Ninh Kiều sầm uất đến những cung đường ven sông thanh bình, mang lại trải nghiệm độc đáo kết hợp giữa nhịp sống đô thị hiện đại và sự thư thái của vùng sông nước miền Tây.

Herbalife là đối tác chính thức của chuỗi giải chạy VnExpress Marathon từ năm 2022, tài trợ cho các sự kiện thu hút hàng chục nghìn người tham gia mỗi năm. VnExpress Marathon Cần Thơ 2026 là giải đấu mở màn trong chuỗi các giải chạy của hệ thống VnExpress mà Herbalife Việt Nam sẽ tiếp tục đồng hành trong năm 2026.

Thông tin về Herbalife Ltd.

Herbalife (có cổ phiếu được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York), với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất đã và đang thay đổi cuộc sống của nhiều người với các sản phẩm dinh dưỡng tuyệt vời và cơ hội kinh doanh cho các Thành Viên Độc Lập của Công ty kể từ năm 1980.

Công ty cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao, dựa trên nền tảng khoa học vững chắc cho người tiêu dùng tại hơn 90 thị trường thông qua các Thành Viên kinh doanh, cùng với chương trình tiếp thị 1 kèm 1, và một cộng đồng hỗ trợ truyền cảm hứng mạnh mẽ cho khách hàng về lối sống ngày càng năng động và lành mạnh hơn để sống cuộc sống tốt nhất của mình.

