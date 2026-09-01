Herbalife Việt Nam tài trợ giải VnExpress Vung Tau International Half Marathon

Giải VnExpress Vung Tau International Half Marathon Herbalife Cup 2026 thu hút 8.000 vận động viên tham gia, đánh dấu cột mốc thứ 18 trong chuỗi hợp tác giữa Herbalife và VnExpress Marathon.

Vừa qua, tại Vũng Tàu, Herbalife Việt Nam tiếp tục đồng hành cùng giải VnExpress Vung Tau International Half Marathon Herbalife Cup 2026. Đây là giải chạy đầu tiên thuộc hệ thống VnExpress Marathon được tổ chức tại địa phương này và cũng là lần thứ 18 Herbalife Việt Nam đồng hành cùng chuỗi sự kiện kể từ năm 2022.

Giải đấu quy tụ 8.000 vận động viên trong nước và quốc tế, tranh tài ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km. Đường chạy dẫn qua những tuyến đường ven biển đẹp và các địa danh nổi tiếng của Vũng Tàu, trong đó có Tháp Tam Thắng, mang đến trải nghiệm đặc biệt cho người tham gia.

Tại khu vực triển lãm, Herbalife Việt Nam bố trí không gian trải nghiệm dành cho vận động viên và khách tham quan. Gian hàng thu hút hàng nghìn lượt khách với các hoạt động trải nghiệm sản phẩm, trò chơi và tiết mục nhảy đồng diễn. Điểm nhấn là buổi giao lưu với bà Châu Tuyết Vân – vận động viên Taekwondo 10 lần vô địch thế giới, đồng thời là đại sứ thương hiệu Herbalife – tạo cơ hội cho người hâm mộ chụp ảnh và trò chuyện cùng cô.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: “Việc tài trợ cho giải chạy mới nhất một lần nữa khẳng định nỗ lực của Herbalife trong việc hỗ trợ người dân xây dựng lối sống năng động, lành mạnh. Chúng tôi rất phấn khởi khi giải đấu ngay năm đầu tiên đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ hàng ngàn người tham gia, bao gồm nhiều Thành viên Độc lập của Herbalife – những người không chỉ chạy bộ mỗi ngày mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng.”

Các vận động viên xuất sắc nhất ở mỗi cự ly đã nhận được các sản phẩm dinh dưỡng từ Herbalife, bao gồm Thực phẩm bổ sung Herbalife 24 Rebuild Strength, Hỗn hợp dinh dưỡng thể thao Công thức 1 và Trà N-R-G.

Herbalife là đối tác chính thức của chuỗi giải chạy VnExpress Marathon từ năm 2022. Giải Vũng Tàu là sự kiện thứ ba mà Herbalife Việt Nam sẽ đồng hành trong năm 2026./.