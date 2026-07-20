Herbalife Việt Nam ghi dấu ấn với Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam 2026

Herbalife Việt Nam với mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu về sức khỏe và thể chất vừa được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam vinh danh trong danh sách Top 10 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2026.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Herbalife Việt Nam được trao giải thưởng uy tín và lâu đời này - ghi nhận các doanh nghiệp có bề dày thành tích phát triển, chất lượng vượt trội, tính cạnh tranh cao, thân thiện với môi trường và được người tiêu dùng tín nhiệm.

Herbalife Việt Nam được vinh danh tại Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam 2026.

Ông Vũ Văn Thắng, tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: “Việc được công nhận là Nhãn hiệu nổi tiếng trong ba năm liên tiếp là một minh chứng cho niềm tin mà Quý Thành Viên Độc Lập, khách hàng, cộng đồng và các bên liên quan dành cho nhãn hiệu cũng như các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng của Herbalife. Việc cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng dựa trên nền tảng khoa học là một trong những ưu tiên hàng đầu của Herbalife và, cùng với các Thành Viên Độc Lập, chúng tôi luôn cam kết mạnh mẽ trong việc góp phần giúp nhiều người sống khỏe mạnh hơn dựa trên chế độ dinh dưỡng cân bằng kết hợp với lối sống năng động”.

Có mặt tại Việt Nam từ năm 2009, Herbalife sẽ kỷ niệm 17 năm hoạt động trong năm 2026. Trải qua gần hai thập kỷ phát triển, doanh nghiệp không ngừng mở rộng quy mô, đa dạng hóa danh mục sản phẩm và khẳng định vị thế trên thị trường dinh dưỡng.

Đầu năm nay, Herbalife Việt Nam tiếp tục được xếp hạng trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500 2025) do Vietnam Report (VNR) công bố, ghi nhận năng lực phát triển và những đóng góp của doanh nghiệp đối với nền kinh tế.

Hiện Herbalife Việt Nam cung cấp 10 nhóm sản phẩm dinh dưỡng, gồm: hỗ trợ kiểm soát cân nặng; hỗ trợ sức khỏe tim mạch; hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa; hỗ trợ sức khỏe xương khớp; hỗ trợ tăng cường thị lực; hỗ trợ vận động và tăng cường sự tỉnh táo; hỗ trợ tăng cường sức đề kháng; hỗ trợ sức khỏe cho mái tóc và làn da; hỗ trợ giấc ngủ và thư giãn; cùng các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe nam giới.

Thành lập từ năm 1980 và có cổ phiếu niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE), Herbalife Ltd. đặt mục tiêu trở thành công ty, cộng đồng và nền tảng hàng đầu toàn cầu về sức khỏe và thể chất. Trong hơn bốn thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp đã phát triển hệ sinh thái sản phẩm dinh dưỡng cùng mô hình kinh doanh, góp phần hỗ trợ nhiều người xây dựng lối sống khỏe mạnh.

Hiện Herbalife hoạt động tại hơn 90 thị trường trên thế giới, cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao dựa trên nền tảng khoa học thông qua mạng lưới Thành viên Độc lập. Bên cạnh đó, mô hình tư vấn trực tiếp 1 kèm 1 cùng cộng đồng hỗ trợ của Herbalife hướng tới việc truyền cảm hứng để khách hàng duy trì chế độ dinh dưỡng cân bằng, lối sống năng động và nâng cao sức khỏe toàn diện.