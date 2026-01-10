Herbalife Việt Nam được xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam

Bảng xếp hạng vinh danh các doanh nghiệp hàng đầu dựa trên doanh thu, hiệu quả kinh doanh, tăng trưởng, uy tín và đóng góp cho nền kinh tế quốc gia, theo tiêu chuẩn quốc tế lấy cảm hứng từ bảng xếp hạng Fortune 500. Sự vinh danh này ghi dấu năm thứ bảy liên tiếp Herbalife Việt Nam có mặt trong danh sách những công ty lớn nhất Việt Nam.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Sự ghi nhận liên tục này chứng minh cho hiệu quả kinh doanh mạnh mẽ, cam kết lâu dài về tuân và minh bạch của Herbalife Việt Nam, cũng như sự tin tưởng và ủng hộ của người tiêu dùng, khách hàng, các Thành Viên Độc Lập và các bên liên quan khác dành cho Herbalife. Cùng với các Thành Viên Độc Lập, chúng tôi luôn cam kết mạnh mẽ góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam, giúp nhiều người sống khỏe mạnh hơn, năng động hơn và đạt được mục tiêu sức khỏe lâu dài của mình".

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009, Herbalife Herbalife Việt Nam được Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy / Vietnam Economic vinh danh thuộc Top 30 Doanh Nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) Tiêu Biểu tại Việt Nam Hạng mục Thương Hiệu Phát Triển Biền Vững. Công ty cũng được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chứng nhận là một trong 10 Nhãn hiệu Nổi tiếng tại Việt Nam và liên tục được VNR vinh danh thuộc Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín.

Với mục tiêu trở thành công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tính an toàn của sản phẩm là một trong những ưu tiên kinh doanh bền vững hàng đầu của Herbalife Việt Nam. Công ty đã được Hiệp Hội Thực Phẩm Chức Năng Việt Nam (VAFF) trao giải thưởng Sản Phẩm Vàng Vì Sức Khỏe Cộng Đồng mười lần liên tiếp.

Herbalife hiện cung cấp 9 nhóm sản phẩm bao gồm: Nhóm hỗ trợ kiểm soát cân nặng; Nhóm hỗ trợ sức khỏe tim mạch; Nhóm hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa; Nhóm hỗ trợ sức khỏe xương khớp; Nhóm hỗ trợ tăng cường thị lực; Nhóm vận động và tăng cường sự tỉnh táo; Nhóm hỗ trợ tăng cường sức đề kháng; Nhóm hỗ trợ sức khỏe cho mái tóc và làn da và Nhóm hỗ trợ giúp ngủ ngon và thư giãn.