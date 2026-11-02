Herbalife Việt Nam được xếp hạng “Top 30 Doanh Nghiệp Văn Hóa, Uy Tín” năm 2026

Chương trình thường niên này tôn vinh các doanh nghiệp tiêu biểu kết hợp thành công về thương mại với trách nhiệm xã hội và đáp ứng các chuẩn mực đạo đức trong kinh doanh.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình bình chọn uy tín này, các ứng viên phải đáp ứng những tiêu chí sau:

• Thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, lao động, đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động

• Chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật

• Thực hiện đúng các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nhân và doanh nghiệp

• Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tốt

• Có thời gian hoạt động từ 05 năm trở lên

Sau quá trình đánh giá kỹ lưỡng, hội đồng giám khảo đã chọn lọc các doanh nghiệp được vinh danh trong bảng xếp hạng dựa trên bốn hạng mục chính: Thực hành tốt đạo đức kinh doanh và văn hóa kinh doanh; Sản phẩm chất lượng, dịch vụ tốt, uy tín; Thể hiện trách nhiệm với xã hội; Các giải thưởng và chứng nhận đạt được

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, chia sẻ: "Chúng tôi rất tự hào khi Herbalife Việt Nam tiếp tục được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vinh danh trong nhóm 30 doanh nghiệp văn hóa và uy tín tiêu biểu năm thứ hai liên tiếp. Phù hợp với các giá trị doanh nghiệp toàn cầu của Herbalife, chúng tôi luôn kiên định với cam kết vận hành dựa trên các chuẩn mực đạo đức, xây dựng văn hóa làm việc hòa nhập và triển khai các sáng kiến cộng đồng mang lại tác động tích cực. Là công ty về sức khỏe và thể chất, chúng tôi luôn cam kết mạnh mẽ trong việc góp phần nuôi dưỡng sức khỏe và hạnh phúc của con người và cộng đồng tại Việt Nam thông qua các sản phẩm dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học, đồng thời khuyến khích lối sống năng động và lành mạnh ".

Năm 2025, Herbalife Việt Nam được xếp hạng trong danh sách "Top 100 Doanh Nghiệp Bền Vững Việt Nam 2025" theo đánh giá của VCCI. Chương trình đánh giá, xếp hạng được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững thông qua việc ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hành tốt về môi trường, xã hội, và quản trị (ESG). Đây là lần thứ tám Herbalife Việt Nam vinh dự có mặt trong bảng xếp hạng này.

Herbalife bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009 và kỷ niệm 17 năm thành lập công ty vào năm nay. Đầu năm 2026, Herbalife Việt Nam cũng được vinh danh thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong bảng xếp hạng VNR500 2025 theo đánh giá của Vietnam Report (VNR).