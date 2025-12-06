Herbalife Việt Nam được Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam vinh danh Top 100 Doanh Nghiệp Bền Vững Việt Nam 2025

Chương trình đánh giá, xếp hạng được tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy xây dựng một cộng đồng doanh nghiệp kinh doanh có trách nhiệm và phát triển bền vững thông qua việc ghi nhận, biểu dương các doanh nghiệp thực hành tốt về môi trường, xã hội, và quản trị (ESG). Đây là lần thứ tám Herbalife Việt Nam vinh dự có mặt trong bảng xếp hạng này.

Herbalife Việt Nam được vinh danh tại Top 100 Doanh Nghiệp Bền Vững Việt Nam 2025.

Kết quả này được đánh giá dựa trên Bộ chỉ số Doanh nghiệp bền vững (Corporate Sustainability Index - CSI) do VCCI phát triển và được cập nhật hằng năm với sự phối hợp của các bộ, ngành liên quan. Bộ chỉ số CSI 2025 bao gồm 145 chỉ số, trong đó có 87 chỉ số cơ bản mang tính tuân thủ và 58 chỉ số nâng cao mang tính sáng kiến thực tiễn. Đặc biệt, chương trình CSI 2025 có quy trình đánh giá minh bạch, khách quan và khoa học hơn, với ba giai đoạn chính và tính bảo mật dữ liệu nghiêm ngặt. Top 100 doanh nghiệp bền vững được lựa chọn từ hàng trăm hồ sơ dự thi của các doanh nghiệp trên toàn quốc.

Ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia, cho biết: "Sự ghi nhận đáng tự hào này từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là một minh chứng nữa cho sự tín nhiệm mà người tiêu dùng, khách hàng và các bên liên quan dành cho công ty và các sản phẩm dựa trên nền tảng khoa học, cũng như cam kết hoạt động với sự chính trực và trách nhiệm của Herbalife. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát huy những chuẩn mực hoạt động bền vững mang lại các tác động tích cực cho con người và cộng đồng, góp phần giúp thêm nhiều người sống khỏe mạnh hơn mỗi ngày và đạt được các mục tiêu lâu dài về thể chất".

Ông Nguyễn Thành Đạt – Giám Đốc Truyền Thông Herbalife Việt Nam tại sự kiện trao giải.

Hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009, Herbalife Việt Nam được Vietnam Report (VNR) xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp Hàng đầu Việt Nam bảy năm liên tiếp. Ngoài ra, Herbalife Việt Nam còn được Tạp chí Kinh tế Việt Nam / VnEconomy / Vietnam Economic vinh danh thuộc Top 30 Doanh Nghiệp Doanh Nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) Tiêu Biểu tại Việt Nam Hạng mục Thương Hiệu Phát Triển Biền Vững. Công ty cũng được Hội Sở hữu Trí tuệ Việt Nam chứng nhận là một trong 10 Nhãn hiệu Nổi tiếng tại Việt Nam và liên tục được VNR vinh danh thuộc Top 10 Công ty Thực phẩm Uy tín.

Là một trong những công ty hàng đầu về sức khỏe và thể chất, việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tính an toàn của sản phẩm là một trong những ưu tiên kinh doanh bền vững hàng đầu của Herbalife Việt Nam. Công ty đã được Hiệp Hội Thực Phẩm Chức Năng Việt Nam (VAFF) trao giải thưởng Sản Phẩm Vàng Vì Sức Khỏe Cộng Đồng mười lần liên tiếp.

Top 100 Doanh Nghiệp Bền Vững Việt Nam 2025.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc hỗ trợ cộng đồng và môi trường, Herbalife đã được trao các Giải thưởng Trách nhiệm Xã hội của Doanh nghiệp (CSR) của Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AMCHAM) và Thời Báo Kinh Tế Sài gòn.