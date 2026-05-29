Herbalife và Cristiano Ronaldo mang dinh dưỡng hiệu suất cao vào thói quen hàng ngày với chiến dịch 'Fuel Like Ronaldo'

Dựa trên nền tảng hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc cùng các vận động viên chuyên nghiệp, bao gồm cả chương trình hợp tác dài hạn với biểu tượng thể thao toàn cầu Cristiano Ronaldo, Herbalife đang thực hiện những sáng kiến giúp kiến thức dinh dưỡng thể thao của công ty được tiếp cận rộng rãi hơn để hỗ trợ người tiêu dùng tối ưu hóa năng lượng, hỗ trợ phục hồi và xây dựng thói quen hàng ngày lành mạnh hơn. Chiến dịch được triển khai trong bối cảnh sự chú ý của toàn cầu đang hướng về sân chơi bóng đá lớn nhất mùa hè này, nhấn mạnh cách kỷ luật và sự chuẩn bị của các vận động viên đỉnh cao có thể truyền cảm hứng cho việc thực hành những thói quen lành mạnh hơn.

“Trong hơn hai thập kỷ qua, Herbalife đã hỗ trợ các vận động viên đỉnh cao tối ưu hóa hiệu suất thông qua các chương trình dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học”, ông Stephan Gratziani, Tổng Giám đốc Điều hành của Herbalife, cho biết. Chiến dịch 'Fuel Like Ronaldo' giúp nền tảng kiến thức dinh dưỡng của Herbalife có thể trở nên dễ tiếp cận với mọi người. Chúng tôi đang kết hợp chuyên môn về dinh dưỡng hiệu suất cao với các công cụ kỹ thuật số mới để tạo ra một hệ thống đơn giản, hiệu quả, có thể giúp bất kỳ ai sống một cuộc sống khỏe mạnh và năng động hơn”.

Từ khoa học thể thao đến thói quen hàng ngày

Chiến dịch đơn giản hóa khoa học thể thao phức tạp thành một khung quy trình gồm bốn bước:

• Chuẩn bị (Prepare): Học cách chuẩn bị tốt cho cơ thể với chế độ dinh dưỡng cân bằng và bổ sung nước cho ngày mới.

• Thực hiện (Perform): Khám phá các chiến lược để duy trì năng lượng và sự tập trung trong công việc hàng ngày cũng như các hoạt động thể chất.

• Phục hồi (Recover): Hiểu cách khôi phục sức mạnh và hỗ trợ sửa chữa cơ bắp một cách hiệu quả.

• Lặp lại (Repeat): Xây dựng tính nhất quán để tạo nền tảng cho sức khỏe và thể chất lâu dài.

Chương trình Hợp tác được Xây dựng dựa trên Hiệu suất

Herbalife được tin dùng bởi hơn 120 vận động viên và đội tuyển chuyên nghiệp trong hơn 35 môn thể thao. Với môn bóng đá, Herbalife đang thực hiện 20 chương trình tài trợ trên toàn thế giới, bao gồm các vận động viên, đội tuyển nam, nữ cũng như các chương trình phát triển tài năng trẻ. Nổi bật trong số đó là chương trình hợp tác hơn 20 năm với câu lạc bộ LA Galaxy — hợp đồng tài trợ áo đấu dài nhất trong lịch sử Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS).

Chương trình hợp tác giữa Herbalife và Cristiano Ronaldo thể hiện cam kết chung về chế độ dinh dưỡng hướng tới mục tiêu hiệu suất. Từ năm 2013, Herbalife đã hỗ trợ quá trình tập luyện và phục hồi của Ronaldo bằng các sản phẩm như Hỗn Hợp Dinh Dưỡng Công Thức 1 và Herbalife24® CR7 Drive — một loại thức uống giúp bù nước được phát triển cùng Ronaldo nhằm đáp ứng các yêu cầu khắt khe của thi đấu đỉnh cao. Chương trình hợp tác này sau đó đã mở rộng sang lĩnh vực dinh dưỡng cá nhân hóa, bao gồm việc Ronaldo đầu tư vào nền tảng kỹ thuật số Pro2col™ của Herbalife và việc Herbalife mua lại một số tài sản của Bioniq — một công ty thực phẩm bổ sung cá nhân hóa do Ronaldo hỗ trợ. Cùng nhau, những nỗ lực này phản ánh tầm nhìn chung nhằm giúp dinh dưỡng tiên tiến cấp độ vận động viên trở nên dễ tiếp cận hơn với mọi người.

Chiến dịch được truyền cảm hứng từ những hoạt động của Herbalife trong lĩnh vực thể thao và dựa trên một ý tưởng đơn giản: trong khi các vận động viên đỉnh cao tối ưu hóa từng chi tiết nhỏ trong thói quen của họ, thì các nguyên tắc nền tảng tương tự vẫn có thể áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Ví dụ, việc bổ sung nước đóng vai trò cốt lõi đối với năng lượng, sự tập trung và quá trình phục hồi, nhưng nhiều người lại chưa thực hiện đủ. Chiến dịch “Fuel Like Ronaldo” hiện thực hóa những hiểu biết này, chứng minh cách những thói quen đơn giản, nhất quán có thể tạo ra sự khác biệt ý nghĩa.

“Kỷ luật trong dinh dưỡng luôn là chìa khóa thành công của tôi, cả trên sân cỏ lẫn ngoài đời thực”, Cristiano Ronaldo chia sẻ. “Tôi đã đồng hành cùng Herbalife trong nhiều năm và tin tưởng vào sức mạnh của việc nạp năng lượng có cấu trúc và nhất quán. Chiến dịch ‘Fuel Like Ronaldo’ hướng đến việc chia sẻ những nguyên tắc đó để bất kỳ ai cũng có thể duy trì phong độ, phục hồi và cảm thấy thoải mái nhất mỗi ngày”.

Trải nghiệm chiến dịch toàn cầu

Chiến dịch “Fuel Like Ronaldo” được hiện thực hóa thông qua một chuỗi hoạt động tích hợp toàn diện trên toàn cầu được triển khai qua nhiều kênh khác nhau, bao gồm các hoạt động trải nghiệm trực tiếp cho người hâm mộ tại các sự kiện thể thao lớn, các nội dung mạng xã hội chia sẻ bí quyết chăm sóc sức khỏe thực hiện bởi các chuyên gia và vận động viên, và một không gian kỹ thuật số mở nơi công chúng có thể khám phá những phương pháp thực tế để nạp năng lượng như một vận động viên chuyên nghiệp.

Hơn 2 triệu Thành Viên Độc Lập của Herbalife là yếu tố then chốt của sáng kiến này, giúp mang chiến dịch vào các cộng đồng trên khắp thế giới bằng cách đồng hành hỗ trợ khách hàng tích hợp các nguyên tắc của khung quy trình bốn bước vào thói quen hàng ngày. Chiến dịch cũng sẽ giới thiệu một công thức sản phẩm dinh dưỡng hỗn hợp được truyền cảm hứng từ Ronaldo và được chế biến từ các sản phẩm Herbalife mà chính Cristiano Ronaldo sử dụng, mang đến cho người tiêu dùng một cách thiết thực để trải nghiệm phương pháp nạp năng lượng của anh.

Herbalife không liên kết với, không được chứng thực bởi, và không phải là nhà tài trợ hoặc đối tác chính thức của FIFA hoặc Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026™. Tất cả các nhãn hiệu thương mại đều thuộc sở hữu của các chủ sở hữu tương ứng.