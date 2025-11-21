Hệ thống Nhà thuốc Hòa Bình cùng Fleurance Nature mang sản phẩm hữu cơ Pháp đến Việt Nam

Khởi đầu từ một nhà thuốc nhỏ tại trung tâm Buôn Ma Thuột, Hòa Bình đã không ngừng khẳng định uy tín và mở rộng quy mô, trở thành hệ thống nhiều chi nhánh vững mạnh, phục vụ hàng nghìn lượt khách mỗi ngày và giữ vững vị thế là một trong những địa chỉ dược phẩm tin cậy tại Đắk Lắk. Trong suốt hành trình xây dựng và phát triển, hệ thống Nhà thuốc Hòa Bình kiên định với phương châm "Chất lượng – Phục vụ – Niềm tin".

- Chất lượng: Cam kết phân phối sản phẩm chính hãng, rõ ràng nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của Bộ Y tế.

- Phục vụ: Đội ngũ dược sĩ được đào tạo bài bản, luôn tận tâm tư vấn từ trái tim, giúp khách hàng chọn sản phẩm phù hợp nhất cho sức khỏe.

- Niềm tin: Hơn 35 năm đồng hành cùng cộng đồng, Hòa Bình giữ vững uy tín bằng sự minh bạch, trung thực và tinh thần phục vụ nhân văn.

Chi nhánh của hệ thống nhà thuốc Hoà Bình

Hợp tác phân phối sản phẩm Fleurance Nature – Niềm tự hào từ nước Pháp

Song song với việc mở rộng hệ thống, Nhà thuốc Hòa Bình cũng chú trọng lựa chọn các thương hiệu uy tín trên thế giới để mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện cho khách hàng. Trong đó, Fleurance Nature – thương hiệu thực phẩm chức năng đến từ Pháp, là một trong những nhãn hàng tiêu biểu đang được bán tại Hoà Bình.

Được thành lập năm 1972 tại vùng Gers – cái nôi của nông nghiệp hữu cơ Pháp, Fleurance Nature nổi tiếng với các sản phẩm:

- Thực phẩm bảo vệ sức khoẻ Probioboost Confort Gastrique – bổ sung lợi khuẩn lactobacillus reuteri, hỗ trợ ức chế vi khuẩn Hp trong dạ dày

- Viên uống giải độc gan hữu cơ

- Viên uống hỗ trợ sức khỏe sinh lý nam, tăng cường sinh lực

Các sản phẩm Fleurance Nature được bán tại hệ thống nhà thuốc Hoà Bình

Các sản phẩm của Fleurance Nature nổi bật nhờ:

- Công thức chiết xuất từ 100% nguyên liệu tự nhiên

- Chứng nhận hữu cơ uy tín ECOCERT

- Không dùng hóa chất độc hại, không thử nghiệm trên động vật

Các sản phẩm đều được nhập khẩu chính hãng, có hóa đơn – chứng từ đầy đủ, được nhà thuốc tư vấn theo tình trạng thực tế của từng khách hàng. Nỗ lực vì cộng đồng, hướng tới tương lai bền vững

Cam kết từ hệ thống Nhà thuốc Hòa Bình

- Sản phẩm chính hãng, minh bạch nguồn gốc

- Tư vấn đúng chuyên môn, trung thực

- Không thổi phồng công dụng

- Đặt sức khỏe khách hàng lên hàng đầu

- Môi trường nhà thuốc sạch sẽ, dịch vụ chuyên nghiệp

Sự hợp tác giữa hệ thống Nhà thuốc Hòa Bình và thương hiệu Fleurance Nature mở ra cơ hội để người tiêu dùng tại Đắk Lắk tiếp cận các sản phẩm organic chất lượng cao theo tiêu chuẩn châu Âu. Với định hướng phát triển bền vững và chú trọng sức khỏe cộng đồng, Hòa Bình kỳ vọng mang đến những lựa chọn an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy cho người dân khu vực Tây Nguyên.

Khách hàng có thể đến trực tiếp các cơ sở của hệ thống để nhận tư vấn và lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của mình.

Danh sách hệ thống Nhà thuốc Hòa Bình – Đắk Lắk

Hotline tư vấn chung: 091 958 08 78

Nhà thuốc Hòa Bình số 1

Địa chỉ: 104–106 Y Jut, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Nhà thuốc Hòa Bình số 2

Địa chỉ: 06 Lê Thánh Tông, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Nhà thuốc Hòa Bình số 3

Địa chỉ: 159D Trần Quý Cáp, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Nhà thuốc Hòa Bình số 10

Địa chỉ: Thôn 15, xã Ea Wer, Đắk Lắk

Nhà thuốc Hòa Bình số 15

Địa chỉ: Thôn 1, xã Ea Ktur, Đắk Lắk

Nhà thuốc Hòa Bình số 16

Địa chỉ: Thôn 2, phường Tân An, Đắk Lắk

Nhà thuốc Hòa Bình số 17

Địa chỉ: 373 Phan Chu Trinh, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Nhà thuốc Hòa Bình số 18

Địa chỉ: 114 Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Nhà thuốc Hòa Bình số 19

Địa chỉ: 9 Y Wang, phường Ea Kao, Đắk Lắk

Nhà thuốc Hòa Bình số 20

Địa chỉ: Eabar, Thôn 18, Xã Ea Nuôl, Tỉnh Đắk Lắk