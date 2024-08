Hé lộ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong

Chiều 2/8, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết, qua trích xuất camera an ninh tại khu vực vừa xảy ra vụ tai nạn khiến 3 người trong một gia đình tử vong là do tài xế xe bán tải vượt ẩu, lấn sang làn đường ngược chiều rồi tông vào xe máy.

Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

"Hình ảnh camera an ninh ghi lại cho thấy, trước thời điểm tông vào xe máy, chiếc xe bán tải BKS 47C-286.03 vượt ẩu tại khúc cua, có vạch liền và lấn hoàn toàn qua làn đường ngược chiều. Dấu vết tại hiện trường cho thấy điểm tông và điểm xe dừng lại tại hàng rào B40 có khoảng cách khoảng 50m"- Công an TP Buôn Ma Thuột cho hay.

Qua xác minh, khoảng 6h52 ngày 2/8, ông Vũ Văn Hợi (42 tuổi) cầm lái xe máy BKS: 47F1-476.48 chở vợ là Quách Thị Loan (37 tuổi) và con trai là Vũ Văn Kiệt (13 tuổi) từ TP Buôn Ma Thuột hướng về huyện Ea Kar.

Trên đường di chuyển tại Quốc lộ 26, đoạn qua xã Ea Tu, TP Buôn Ma Thuột, xe máy của ông Hợi xảy ra va chạm với ô tô bán tải BKS: 47C-286.03 do ông Trần Doãn Tùng (45 tuổi, trú huyện Krông Pắk)cầm lái, di chuyển ở hướng ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 3 người trên xe máy lao vào khu vực rẫy của một người dân, cách khu vực xảy ra va chạm hơn 20m. Cả 3 người trên xe máy thiệt mạng tại chỗ.

Phóng viên VTV ghi nhận tại hiện trường, xe máy và xe bán tải hư hỏng, biến dạng. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra vụ việc, nhiều người dân hiếu kỳ kéo đến xem khiến giao thông tại đây ùn tắc, lực lượng CSGT tỉnh Đắk Lắk đã phân luồng để xe được lưu thông.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng có mặt khám nghiệm hiện trường, đưa tài xế cấp cứu và test ma túy, nồng độ cồn.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ nguyên nhân và làm thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để lo hậu sự.





Theo dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe bán tải nhãn hiệu Ford BKS 47C-286.03 do ông Trần Doãn Tùng đứng tên chủ sở hữu (cũng chính là tài xế điều khiển xe gây tai nạn), được đăng kí lần đầu vào ngày 24/4/2020. Lần đăng kiểm gần nhất vào ngày 24/5/2024 tại trung tâm đăng kiểm 4706D và lần kiểm định tiếp theo 23/5/2025.