Sáng 16/7, giữa tâm bão ồn ào và vô vàn hoài nghi bủa vây, Jack chính thức xuất hiện trong buổi họp báo gây chú ý nhất nhì làng giải trí thời điểm hiện tại. Ai nấy đều chờ đợi lời giải thích từ nam ca sĩ sau chuỗi ngày dài im lặng. Nhưng điều khiến khán giả “quay xe” không ngờ tới lại là… visual “tổng tài” như bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình của Jack. Jack nay xuất hiện với vẻ ngoài gọn gàng và ánh mắt điềm tĩnh khiến không ít cư dân mạng phải thốt lên: “Có nên xem lại mọi chuyện không nhỉ?”.

Nguồn: Đi soi sao đi

Không vòng vo, không né tránh, buổi họp báo ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề. Bà Loan - mẹ của Jack lần đầu tiên lên tiếng về mối quan hệ giữa con trai mình và Thiên An. Theo bà, Jack và Thiên An chưa từng sống chung, không có chuyện ‘sống thử’ như lời đồn. Thực tế, "Thiên An gần gũi và tiếp xúc với tôi nhiều hơn cả Jack".

Phát ngôn khiến khán phòng nín lặng chính là khi bà Loan khẳng định: “Thiên An tìm hiểu khá nhiều người, không chỉ riêng Jack". Một câu nói nhẹ nhàng nhưng như “quả bom” nổ giữa buổi họp báo đang dần nóng lên.

Và rồi, bà tiếp tục chia sẻ bằng giọng run run: “Tôi lên tiếng không phải để bênh con, mà vì đã quá nhiều thông tin sai lệch. Quá nhiều tổn thương kéo dài khiến con tôi trầm cảm nặng. Tuấn từng hỏi tôi: 'Nếu một ngày con không thể lo cho mẹ nữa, mẹ có giận con không?'… Khi nghe con nói vậy, tôi như chết lặng. Lúc đó tôi cảm thấy mình đã thất bại, không thể bảo vệ con mình khỏi những lời cay nghiệt ngoài kia".

Nguồn: Đi soi sao đi

Khán phòng chìm trong lặng im khi bà Loan nghẹn ngào thổ lộ: “Tôi chưa bao giờ khóc trước mặt con mình. Nhưng 5 năm qua tôi phải gồng mình, mạnh mẽ vì con. Đến giờ, mới có thể đứng ở đây để nói ra tất cả".

Một chi tiết đáng chú ý khác là Jack từng ngăn mẹ công bố bằng chứng để “giữ thể diện” cho Thiên An. Theo lời kể của bà Loan: “Tuấn bảo tôi, "Thôi đi mẹ ơi, bây giờ mẹ đưa bằng chứng ra thì Thiên An cũng khó sống, để người ta chửi một mình con là được". "Sau khi nghe ý kiến của Jack, tôi mới nói rằng vậy thì sau này con đừng hối hận", bà Loan kể.

Đáng chú ý, bà Loan cũng phủ nhận hoàn toàn việc phía Jack lên tiếng lúc này là có tính toán. "Chúng tôi không có mưu kế gì cả. Từ lúc ồn ào tới giờ thì Tuấn vẫn làm nhạc, chưa bao giờ dừng lại. Còn quyết định lên tiếng là do 2 bài vị. Gia đình tôi không có một nụ cười, Tuấn không dám ra đường, không ăn không ngủ đến môi nứt hết".

Trong buổi họp báo, Jack cũng chia sẻ: "Để nói về câu chuyện cá nhân của em thì thật lòng em rất là ngại với các anh chị ở đây. Em một phần nào đó là rất dở trong việc ngồi chia sẻ với truyền thông vì xuất phát điểm của em là một người rất chân chất không được đào tạo bài bản. Em xin phép ở đây với vai là một người em người cháu của tất cả anh chị chứ không phải là một người nghệ sĩ. Sau khi nghe mẹ chia sẻ em dường như chết lặng. Có 1 sự thật em phải thú nhận: Em chưa bao giờ dám nói 1 lời xin lỗi với mẹ của mình".

Tuy nhiên, sau tất cả, điều khiến dân tình bối rối chính là… diện mạo Jack. Với mái tóc chỉn chu, áo sơ mi trắng, Jack khiến khán giả có mặt liên tục thì thầm: "Ủa visual này là sao đây? Jack hồi nào vậy? Đây là tổng tài phiên bản V-Pop à?". Không ít người thậm chí còn chia sẻ lại hình ảnh Jack tại họp báo với caption "visual mạnh quá, tôi hoang mang rồi!".

Drama thì vẫn là drama, nhưng vẻ ngoài “tổng tài lạnh lùng” của Jack mới là cú twist khiến cộng đồng mạng đứng hình mất 3 giây. Sự thật ra sao, thời gian sẽ trả lời. Nhưng ít nhất, sau buổi họp báo sáng 16/7, Jack đã cho thấy một hình ảnh khác không chỉ là một chàng trai bị cuốn vào ồn ào, mà còn là một người biết đứng dậy sau tổn thương và dám nhìn thẳng vào dư luận.