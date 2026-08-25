Trưa 25/8, thông tin nghệ sĩ Mã Trung qua đời khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả không khỏi bàng hoàng. Nam nghệ sĩ trút hơi thở cuối cùng vào khoảng 3h sáng cùng ngày, hưởng thọ 74 tuổi. Theo thông tin từ gia đình, linh cữu nghệ sĩ Mã Trung sẽ được nhập quan vào 15h ngày 25/8. Lễ hỏa táng dự kiến diễn ra vào 6h sáng ngày 28/8. Gia đình cũng gửi lời cầu nguyện, mong cố nghệ sĩ sớm về cảnh giới an lành.

Trên trang cá nhân, chỉ vài ngày trước, nghệ sĩ Mã Trung vẫn còn chia sẻ hình ảnh đang điều trị tại bệnh viện. Nam diễn viên từng cho biết vì không muốn người xung quanh lo lắng nên ông thường giấu tình trạng sức khỏe, chỉ chia sẻ khi mọi chuyện đã ổn định. Sự ra đi của nam nghệ sĩ vì thế khiến nhiều đồng nghiệp bất ngờ, đau lòng. Bên dưới thông báo từ gia đình, nhiều nghệ sĩ Việt như Thân Thúy Hà, Lâm Thanh Sơn... để lại lời tiễn biệt, bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi của người đồng nghiệp từng có nhiều năm gắn bó với màn ảnh.

Vài ngày trước, nghệ sĩ Mã Trung đăng ảnh đang điều trị tại bệnh viện

Gia đình thông báo cáo phó, cố nghệ sĩ Mã Trung qua đời vào 3h sáng 25/8

Sự nghiệp của cố nghệ sĩ Mã Trung

Nghệ sĩ Mã Trung sinh năm 1953, bắt đầu bén duyên với điện ảnh từ giữa thập niên 1980. Xuất phát điểm là một diễn viên tay ngang, ông từng đảm nhận những vai quần chúng, vai phụ nhỏ trước khi dần được biết đến rộng rãi hơn. Một trong những vai diễn đầu tiên của Mã Trung là nhân vật viên sĩ quan trong Ván bài lật ngửa. Dù chỉ xuất hiện trong một số phân cảnh, bộ phim trở thành dấu mốc mở ra hành trình dài theo đuổi nghệ thuật của ông.

Sau đó, Mã Trung liên tục xuất hiện trên màn ảnh với những nhân vật có màu sắc gai góc, từ giang hồ, ông chủ gian ác đến những tay trùm quyền lực. Năm 2008, vai ông trùm Hai Đương trong Vật chứng mong manh giúp nam diễn viên tạo dấu ấn rõ nét hơn với khán giả. Sau nhiều năm đóng phim, ông được nhớ đến với biệt danh "ông trùm phản diện" của màn ảnh Việt.

Nghệ sĩ Mã Trung từng kể có lần ông đi ăn cơm tấm tại khu vực chợ Tân Định, một người bán vé số nhận ra và lớn tiếng gọi ông là “trùm xã hội đen, buôn người”. Nam diễn viên phải giải thích rằng đó chỉ là nhân vật ông đảm nhận trên phim. Dù rơi vào tình huống dở khóc dở cười, Mã Trung lại cho rằng việc khán giả nhận ra mình cũng là niềm vui của người làm nghề.

Hình ảnh thời mới vào nghề của cố nghệ sĩ Mã Trung

Nghệ sĩ Mã Trung được khán giả nhớ đến là "Ông trùm phản diện"

Hành trình nghệ thuật của Mã Trung từng có khoảng thời gian bị gián đoạn. Vì công việc diễn xuất không mang lại nguồn thu nhập ổn định, ông quyết định tạm gác đam mê để làm kinh tế, chăm lo cho gia đình. Nam nghệ sĩ từng có gần 10 năm không đóng phim. Khi các con trưởng thành hơn và cuộc sống gia đình ổn định, ông mới trở lại với màn ảnh và tiếp tục theo đuổi công việc diễn xuất..

Năm 2015, nghệ sĩ Mã Trung từng trải qua một biến cố sức khỏe nghiêm trọng ngay trên phim trường Giọt nước mắt hận thù. Khi ấy, ông đang thực hiện một cảnh quay trong bệnh viện. Nhân vật của Mã Trung cũng ở trạng thái hấp hối, phải thở oxy nên khi nam diễn viên bất ngờ đổ gục, ôm ngực và than khó thở, một số đồng nghiệp ban đầu còn tưởng ông đang nhập vai quá đạt. Chỉ đến khi đạo diễn hô “cắt”, mọi người mới nhận ra Mã Trung thực sự gặp vấn đề sức khỏe và nhanh chóng đưa ông đi cấp cứu. Nam diễn viên sau đó được xác định bị tắc nghẽn mạch máu, phải phẫu thuật đặt stent. Sự cố xảy ra ngay tại bệnh viện nên ông được cấp cứu kịp thời.

Lúc sinh thời, Mã Trung có cuộc sống khá kín tiếng. Ông sống tại TP.HCM cùng vợ là Thu Hương. Sau gần 50 năm chung sống, hai người có 3 con gái, trong đó hai người đã lập gia đình, con gái út sinh sống tại Mỹ. Với nhiều khán giả yêu phim Việt, hình ảnh Mã Trung trong những vai ông trùm, giang hồ hay nhân vật phản diện sẽ vẫn là một dấu ấn riêng khó quên.

Vĩnh biệt cố nghệ sĩ Mã Trung

Ảnh: Tổng hợp