6 trang "bóc phốt" bố mẹ chỉ là mở đầu, Brooklyn Beckham còn viết sách về sóng gió gia tộc mới choáng

Những tuyên bố gay gắt của Brooklyn Beckham trên Instagram vào đúng ngày Blue Monday từng bị xem là "đinh đóng vào quan tài" cho mối quan hệ gia đình Beckham - một cú đánh không thể vãn hồi. Thế nhưng theo các nguồn tin thân cận, đó không phải là hồi kết, mà là sự khởi đầu của một chiến lược được tính toán kỹ lưỡng.

"Đây không phải là lời kêu cứu cuối cùng. Nếu mọi người nghĩ đây là kết thúc, thì thực tế, mọi thứ mới chỉ bắt đầu".

Không phải bốc đồng, mà là định vị lại bản thân

Brooklyn Beckham, không phá vỡ dnah tiếng gia đình nổi tiếng của mình một cách vô ích. Trái lại, cậu cả nhà Becks đang từng bước định vị lại bản thân - về tài chính, chiến lược và quyền kiểm soát câu chuyện đời mình, lần đầu tiên theo cách của riêng cậu.

Sau bài đăng cáo buộc cha mẹ là David và Victoria Beckham kiểm soát cuộc sống, bóp méo hình ảnh cá nhân và phá hoại cuộc hôn nhân với Nicola Peltz, làn sóng tranh cãi bùng nổ dữ dội. Nhưng phía sau hậu trường, những cuộc thảo luận âm thầm kéo dài nhiều năm đã bất ngờ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác: một cuốn sách "kể hết" đang được đặt lên bàn đàm phán một cách nghiêm túc.

Ảnh: Getty

Viết sách kể hết: Ý tưởng từng bị từ chối, nay được cân nhắc thật sự

Brooklyn từng liên tục từ chối các lời mời từ nhà xuất bản muốn tận dụng danh tiếng Beckham, dù từng nhận được hàng loạt gợi ý như sách nấu ăn, nhiếp ảnh hay phong cách sống.

Điều thay đổi chính là sự leo thang của rạn nứt gia đình và cảm giác ngày càng rõ rệt rằng người khác đang kể câu chuyện thay mình. Trong vài tháng gần đây, sau nhiều cuộc trò chuyện sâu sắc với Nicola Peltz và gia đình nhà vợ, Brooklyn đã bắt đầu nghiêm túc xem xét việc tự lên tiếng.

"Đây là lần đầu tiên cậu ấy thật sự muốn kể phía của mình để làm rõ mọi chuyện. Cậu ấy mệt mỏi vì bị viết lại cuộc đời", nguồn tin nói thêm.

Và nhà Beckham hiểu rất rõ mức độ rủi ro nếu cuốn sách này trở thành hiện thực.

"Họ biết mình phải cực kỳ cẩn trọng. Nếu phản công công khai hay phủ nhận gay gắt, điều đó chỉ khiến Brooklyn càng muốn đi xa hơn", nguồn tin tiết lộ. "Họ đã quan sát những bài học từ người khác. Đây là một ván cờ, không phải cơn bốc đồng".

Ảnh: IGNV

Những cáo buộc gây sốc và đòn bẩy tài chính

Trong tuyên bố trước đó, Brooklyn từng viết rằng đêm trước đám cưới, một số thành viên gia đình nói với cậu rằng Nicola "không phải máu mủ" và "không phải gia đình". Cậu cũng khẳng định vợ mình liên tục bị thiếu tôn trọng, đồng thời phản bác quan điểm rằng Nicola kiểm soát cậu.

"Tôi đã bị cha mẹ kiểm soát hầu hết cuộc đời mình," Brooklyn viết.

Brooklyn cũng hiểu rõ giá trị đòn bẩy của mình. Cậu từng hợp tác với Penguin Random House trong cuốn sách ảnh What I See (2017). Dù bán khá tốt, dự án này bị chế giễu rộng rãi và khiến Brooklyn không hài lòng.

"Cậu ấy cảm thấy mình không được đối xử công bằng. Nhưng giờ cậu ấy đã trưởng thành hơn và học được cách tham gia cuộc chơi".

Hiện tại, dù vẫn giữ mối quan hệ với Penguin Random House, nhiều nhà xuất bản khác đã bắt đầu 'vây quanh'. Nếu thỏa thuận thành công, Brooklyn có thể đạt được sự độc lập tài chính chưa từng có, đồng thời kiểm soát hoàn toàn thương hiệu và câu chuyện đời mình – điều cậu chưa từng có khi sống dưới cái bóng của cha mẹ.

Không biến mất trong im lặng

"Không nghi ngờ gì đây sẽ là một cuốn sách bán chạy", nguồn tin khẳng định. "Việc vén màn thương hiệu Beckham là điều công chúng sẽ đọc".

"Đây là chiến lược. Không phải cảm xúc nhất thời".

Những rạn nứt gia đình Beckham được cho là đã âm ỉ từ lâu, với dấu hiệu rõ ràng từ năm ngoái và tuyên bố "luôn chọn Nicola" của Brooklyn vào mùa xuân 2025. Bài đăng gây bão tuần này, hóa ra, chỉ là tiếng súng mở màn.