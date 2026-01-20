Theo thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, vào khoảng 16h ngày 19/01, tại Phòng Giao dịch Trà Bá, Ngân hàng TMCP Vietcombank – Chi nhánh Gia Lai (địa chỉ số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai) xảy ra một vụ cướp ngân hàng.

Thời điểm trên, hai đối tượng nam giới mặc áo khoác của hãng Grab, đội mũ bảo hiểm màu xanh Grab, di chuyển bằng xe mô tô nhãn hiệu Exciter màu vàng – đen, nghi sử dụng biển kiểm soát 77G1-313.12, mang theo một túi xách màu xanh dạng ba lô cóc, dừng xe trước Phòng Giao dịch Trà Bá.

2 đối tượng tham gia cướp ngân hàng ở phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Sau đó, cả hai đối tượng đi vào khu vực các quầy giao dịch của ngân hàng. Trên tay các đối tượng cầm vật màu đen, có hình dạng giống súng ngắn, để khống chế các nhân viên giao dịch.

Do hoảng sợ, các nhân viên đã bỏ chạy khỏi quầy. Lợi dụng tình huống này, hai đối tượng vào quầy giao dịch lấy khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng ra xe tẩu thoát theo hướng ngã ba Hàm Rồng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các xã, phường triển khai lực lượng truy xét nóng đối tượng, thu thập thông tin, tài liệu, chứng cứ để điều tra xử lý.

Báo Pháp luật TP.HCM dẫn nguồn từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hai người đàn ông tham gia vụ cướp có đặc điểm nhận dạng như sau:

Một người khoảng 40 tuổi, cao khoảng 1,65 mét, nói giọng miền Bắc, mặc quần màu đen, mặc áo khoác của hãng Grab màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.

Người thứ hai khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1,68 mét, nói giọng miền Nam, mặc quần màu xanh quân đội, mang giày vải màu xanh quân đội, mặc áo khoác màu xanh ngọc, đội mũ bảo hiểm màu xanh của hãng Grab.

Phương tiện được dùng thực hiện vụ cướp là mô tô nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen, nghi vấn gắn biển kiểm soát 77G1 – 31312. Sau khi lấy tiền, hai người đàn ông lên mô tô tẩu thoát trên quốc lộ 14 hướng đi Đắk Lắk.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đã yêu cầu lực lượng công an 135 xã, phường trên địa bàn truy bắt hai kẻ này.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị quần chúng nhân dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo ngay cho Thượng tá Đậu Công Sơn - Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai - Số điện thoại: 0966.791.268 hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất.