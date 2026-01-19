Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – VCB) cho biết không ghi nhận thiệt hại về người và không bị tổn thất tài chính sau vụ cướp xảy ra tại một phòng giao dịch trên địa bàn tỉnh Gia Lai vào chiều 19/1/2026.

Theo thông tin từ Vietcombank, vào khoảng 16h00 ngày 19/01/2026, tại một phòng giao dịch của ngân hàng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã xảy ra một vụ cướp. Bước đầu xác định có hai đối tượng đi xe máy, bịt mặt và sử dụng vũ khí nguy hiểm, khống chế bảo vệ ngân hàng, đe dọa, uy hiếp nhân viên và khách hàng tại phòng giao dịch, sau đó cướp đi một khoản tiền mặt.

Ngay khi vụ việc xảy ra, Vietcombank đã kịp thời báo cáo đến các cơ quan công an để khẩn trương triển khai công tác điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Đồng thời, ngân hàng cũng đã báo cáo Ngân hàng Nhà nước khu vực 11 theo quy định.

Vietcombank khẳng định sự việc không gây thiệt hại về người. Đối với tài sản, ngân hàng cho biết đã mua bảo hiểm đầy đủ theo các quy định nội bộ, do đó không phát sinh tổn thất tài chính.

Trước đó, theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra tại Phòng giao dịch Trà Bá, phường Hội Phú, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hai nam thanh niên mặc trang phục kín, đeo khẩu trang và đội mũ bảo hiểm đã xông vào phòng giao dịch. Một đối tượng mặc áo xe ôm công nghệ được ghi nhận có hành vi đe dọa nhân viên và khách hàng, trong khi đối tượng còn lại lấy tiền cho vào túi xách. Sau đó, cả hai rời khỏi hiện trường bằng xe máy.

Qua rà soát, bước đầu cơ quan Công an xác định các đối tượng gây án đã tẩu thoát trên 1 xe mô tô chuẩn bị sẵn từ trước và di chuyển qua nhiều tuyến đường trên địa bàn.

Hiện số tiền bị cướp chưa được công bố. Các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, truy tìm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.