Hé lộ cơ hội "săn" vé “Yamaha PHIÊU Concert” cuối cùng

Đại nhạc hội hoành tráng quy tụ dàn sao hot nhất

"Yamaha PHIÊU Concert" – đại nhạc hội kỷ niệm 70 năm thành lập Yamaha Motor – sẽ diễn ra vào tối 28/9/2025 tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám – Nhà hát Lớn Hà Nội, kết hợp âm nhạc, ánh sáng và công nghệ hiện đại để mang tới trải nghiệm "phiêu" trọn vẹn cho khán giả.

"Yamaha PHIÊU Concert" - Đại nhạc hội quy tụ loạt sao đình đám

Đặc biệt, sân khấu sẽ bùng nổ với sự xuất hiện của nghệ sĩ hàng đầu VBiz – Sơn Tùng M-TP, người hứa hẹn mang đến loạt bản hit đình đám cùng màn trình diễn mãn nhãn. Bên cạnh đó, chương trình còn quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám như Isaac, Quang Hùng MasterD, MONO, Kay Trần và Anh Tú.

Ngay từ khi thông tin được công bố, thông tin về "Yamaha PHIÊU Concert" đã trở thành tâm điểm trên mạng xã hội, tạo nên cảnh tượng săn vé rầm rộ. Hàng trăm bạn trẻ nô nức săn vé qua các hoạt động đa dạng, từ đăng ký online, tham gia minigame, qua các buổi livestream về xe đến "camp" xuyên đêm tại các điểm phát vé.

Hàng dài người xếp hàng từ rất sớm chờ nhận vé

Cơ hội săn vé cuối cùng

Để đáp ứng nhu cầu khán giả, Yamaha sẽ phát hành đợt vé cuối cùng vào thứ Bảy 27/9, kèm hàng loạt hoạt động khuấy động tinh thần ngay trước giờ G. Đây là cơ hội hiếm hoi cho các fan được trực tiếp tham dự đêm nhạc đình đám này.

Trong ngày 27/9, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám – Nhà hát Lớn Hà Nội, Yamaha dựng booth trải nghiệm mở cửa từ 9h đến 20h. Tại đây, người tham gia sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng và trải nghiệm các mẫu xe mới nhất của Yamaha, từ các dòng xe đô thị tiện ích như NVX, Grande, Janus, NEO's, đến "siêu phẩm" vừa ra mắt PG-1 ABS 2025 và cả những "quái vật" phân khối lớn như MT-09,..., hàng loạt game tương tác thú vi chờ đợi những người tham gia.

Cùng với đó, Yamaha mang đến chương trình nhận vé và quà tặng độc quyền cùng một lượt chụp photobooth ngay tại khu vực trải nghiệm với ba bước cực kỳ đơn giản.

Bước 1: Check-in với xe Yamaha bất kỳ, đăng Facebook kèm hashtag #YamahaPhieuConcert và tag Yamaha Motor Việt Nam.

Bước 2: Tham gia chạy thử với một trong vô vàn mẫu xe: siêu tân binh PG-1 ABS 2025, NVX, Grande, Janus, NEO's, cùng nhiều xe phân khối lớn như MT-09…

Bước 3: Tham gia tư vấn đại lý để hiểu rõ hơn về các mẫu xe.

Ngoài ra, người tham dự cũng có thể thử vận may bằng cách tham dự event, check-in với xe Yamaha bất kỳ và đăng Facebook kèm hashtag #YamahaPhieuConcert cùng tag Facebook Yamaha Motor Việt Nam để có cơ hội bốc thăm trúng vé concert hoặc nhận thêm một lượt chụp photobooth. Bên cạnh đó, hàng loạt trò chơi tương tác thú vị cũng sẽ diễn ra xuyên suốt để tăng thêm cơ hội cho người tham gia.

Với quy mô hoành tráng, dàn nghệ sĩ "khủng" và chuỗi hoạt động trước thềm sự kiện, "Yamaha PHIÊU Concert" đang trở thành một điểm nóng hơn bao giờ hết. Đại tiệc âm nhạc hứa hẹn trở thành một trong những đêm nhạc đáng nhớ nhất năm, đem đến cho khán giả trẻ những khoảnh khắc đáng nhớ và bùng nổ cảm xúc.

Tham khảo thêm thông tin chi tiết về sự kiện "Yamaha PHIÊU Concert" tại đây