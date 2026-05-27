Trong một năm qua, những diễn biến phức tạp, khó lường của thế giới đã thay đổi hoàn toàn dòng chảy thương mại toàn cầu, các doanh nghiệp không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới đều phải học cách thích nghi với bối cảnh kinh doanh mới.

Với chủ đề "The new business as usual" (Tạm dịch: Chuẩn mực kinh doanh mới), các công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 đã tái định nghĩa thành công thông qua sự tin tưởng, tinh thần đổi mới và tư duy lãnh đạo lấy con người làm trọng tâm.

Các doanh nghiệp đã vượt ra khỏi những mô hình cũ chỉ tập trung vào lợi nhuận, hướng tới xây dựng những môi trường làm việc nơi hiệu suất và mục đích cùng phát triển song hành. Họ đang làm chủ nghệ thuật lãnh đạo khi con người và AI cùng tồn tại, trao quyền cho các cá nhân trong tổ chức - thay vì chỉ dựa vào chính sách - để cùng định hình văn hóa.

Việc công bố 35 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam năm nay nhằm tôn vinh những tổ chức như vậy.

Danh sách 35 công ty nằm trong Bảng xếp hạng Best Workplaces™ in Vietnam 2026

Ông Roland Wee, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Great Place To Work® ASEAN và ANZ cho biết: "Giữa những biến động của thế giới trong một năm qua, Việt Nam vẫn vững vàng với mức tăng trưởng GDP 8,02% năm 2025, thuộc nhóm cao nhất thế giới.

Đóng góp không nhỏ vào mức tăng trưởng chung này là sự kiên cường của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam".

Các nghiên cứu toàn cầu cùng ghi nhận thực tiễn trong nhiều thập kỷ của Great Place To Work cho thấy mối liên hệ trực tiếp giữa sức mạnh kinh tế quốc gia và văn hóa nơi làm việc.

Trong đó, những môi trường làm việc có mức độ tin cậy cao và định hướng mục tiêu rõ ràng sẽ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, năng suất, khả năng chống chịu và tăng trưởng dài hạn. Phân tích chỉ ra rằng các tổ chức đầu tư vào hành vi lãnh đạo, an toàn tâm lý, cùng các chính sách công bằng và dung hợp sẽ liên tục tạo ra kết quả kinh doanh tốt hơn cũng như giá trị xã hội lớn hơn.

35 công ty có mặt trong Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 là minh chứng cho điều đó. Đây là những tổ chức hội tụ đủ 5 khía cạnh của hiệu quả kinh doanh gồm: Giữ chân nhân tài; Tuyển dụng; Dịch vụ khách hàng; Năng suất; và Khả năng thích ứng.

Đặc biệt, Bảng xếp hạng năm nay cũng đánh dấu sự xuất hiện của 3 doanh nghiệp 5 năm liên tục là Nơi làm việc xuất sắc hàng đầu Việt Nam gồm Capella Hotels and Resorts, Cisco và Ericsson Vietnam Company Ltd.

"Với hơn 90% người lao động cảm thấy được tôn trọng với tư cách là những cá nhân và được trao cơ hội để đóng góp, các doanh nghiệp này đã chứng minh thành công của một nơi làm việc không chỉ thể hiện qua hiệu suất, mà còn bằng sự tin tưởng, gắn bó của những con người bên trong doanh nghiệp", ông Roland Wee chia sẻ.

Bảng xếp hạng Best Workplaces in Vietnam 2026 được xác định dựa trên khảo sát Trust Index™ của Great Place To Work®, tiêu chuẩn toàn cầu trong đo lường văn hóa nơi làm việc.

Thứ hạng phản ánh chất lượng cũng như mức độ nhất quán trong trải nghiệm của người lao động trên toàn tổ chức. Great Place To Work phân tích phản hồi khảo sát từ nhiều nhóm nhân khẩu học và vai trò khác nhau nhằm đánh giá mức độ công bằng trong trải nghiệm nơi làm việc của người lao động. Các phát biểu trong khảo sát được tính trọng số dựa trên mức độ liên quan đến những yếu tố quan trọng nhất của một nơi làm việc công bằng, dung hợp và có mức độ tin cậy cao.