Hãy nhìn minh tinh này định nghĩa lại 2 từ mỹ nhân: Người đẹp mặc gì cũng đẹp, visual không gì sánh nổi

8 tháng kể từ Hoàng Tước lên sóng, Tần Lam chuẩn bị trở lại đường đua phim truyền hình với tác phẩm mới mang tên Tỏa Sáng Như Cô Ấy. Đảm nhận vai trò nhất phiên, người hâm mộ có sự kỳ vọng nhất định vào màn thể hiện của Tần Lam. Mới đây, một số hình ảnh và video ở phim trường trường Toả Sáng Như Cô Ấy đã giúp nữ diễn viên trở thành tâm điểm bàn tán.

Trang phục của Tần Lam toát lên sự thanh lịch mà không kém phần gợi cảm

Cô nàng diện lên mình trang phục công sở như sơ mi trắng, váy ngắn, trench coat nhiều màu... toát lên sự thanh lịch mà không kém phần gợi cảm. Điểm nhấn ở đây là đôi chân dài thon thả, thẳng tắp được ví như “cặp kiếm Nhật” khiến đối phương khó có thể rời mắt. Lợi thế hình thể mướt mắt cùng chiều cao 1m72 ấn tượng, chỉ Tần Lam mới có thể biến một outfit bình thường trở nên sang trọng hơn vài phần.

Cặp kiếm Nhật đắt giá của Tần Lam

Ở tuổi 46, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ trẻ trung và tươi tắn, da dẻ hồng hào và căng mịn. Dung mạo sắc sảo, nét nào ra nét nấy của Tần Lam phù hợp nhất với tạo hình trưởng thành, đằm thắm và quý phái. Không ngoa khi nói Tần Lam “chặt đẹp” hình tượng công sở đỉnh nhất nhì showbiz Hoa ngữ.

Phản ứng của netizen:

- Ôi trời, Tần Lam đúng là tường thành nhan sắc, tuổi tác chỉ là con số với cổ.

- Quả chân dài thẳng tắp, outfit nào cũng hợp, visual đỉnh của đỉnh!

- 46 tuổi mà vẫn giữ được body chuẩn như này là 10 điểm.

- Mỗi lần xuất hiện là mạng xã hội bùng nổ, Tần Lam đẹp quá mức chịu đựng luôn!

- Ai mặc cũng đẹp, nhưng chỉ có cô ấy mới biến sơ mi + váy ngắn thành sang chảnh thế này.

Toả Sáng Như Cô Ấy theo chân Thẩm Chân, người luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu, nhảy việc đến công ty mơ ước tương lai, nhưng con đường thăng tiến lại liên tục gặp trắc trở. Dù đối mặt với áp lực từ mọi phía, cô vẫn bình tĩnh nhờ khả năng xoay chuyển cục diện. Khi tưởng rằng vị trí Giám đốc đã nằm trong tay, chồng cũ Lương Hiểu Phong bất ngờ được điều về đúng vị trí đó.

Gặp lại sau mười năm, những hiểu lầm cũ vẫn còn, khiến cả hai liên tục đối đầu. Thẩm Chân giữ lý trí, không để tình cảm ảnh hưởng công việc, và được giao quản lý khu Nam - Bắc. Tuy nhiên, Trương Mễ Dao, cấp dưới cũ của Lương Hiểu Phong, xuất hiện gây rối, khiến mối quan hệ thêm căng thẳng. Dù vậy, Thẩm Chân vẫn tách bạch cảm xúc và sự nghiệp, phối hợp ngày càng ăn ý với Lương Hiểu Phong, và dần nhen nhóm tình cảm trở lại.

Cả hai công nhận thực lực của đối phương, Thẩm Chân đề xuất thỏa thuận giúp Lương Hiểu Phong vững vàng ở vị trí Giám đốc. Sau muôn vàn sóng gió, họ cuối cùng tìm thấy hạnh phúc riêng, kiên định vượt qua giông bão và tỏa sáng rực rỡ trong cuộc sống.