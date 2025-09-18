46 tuổi Tần Lam vẫn sở hữu vóc dáng đỉnh thế này, đi show thời trang mà khí chất ngút ngàn

Mới đây, Tory Burch đã chiêu đãi giới mộ điệu bộ sưu tập Xuân Hè 2026 đầy ấn tượng tại Brooklyn (Mỹ). Đáng chú ý phải kể đến sự xuất hiện tại hàng ghế đầu của bốn bóng hồng nổi bật trong lĩnh vực điện ảnh và thời trang: Tần Lam, Naomi Watts, Tessa Thompson và Emma Roberts.

Trong hàng ghế đầu, nữ diễn viên Tần Lam nổi bật với phong thái sang trọng và gu thời trang tinh tế, ghi dấu ấn mạnh mẽ giữa dàn khách mời thượng lưu.

Xuất hiện tại show diễn của nhà mốt Tory Burch, Tần Lam lựa chọn thiết kế váy ôm chất liệu da lộn cao cấp, điểm xuyết những nếp nhún tinh tế nơi vai và eo. Trang phục không chỉ tôn vinh đường cong nuột nà mà còn mang lại cảm giác mềm mại, cuốn hút ở từng cử chỉ. Cô phối cùng túi da nâu trầm và giày cao gót ton-sur-ton, khéo léo hoàn thiện hình ảnh thanh lịch mà vẫn hiện đại.

Giới mộ điệu đánh giá sự xuất hiện của Tần Lam là một điểm sáng của sự kiện, khi cô tiếp tục khẳng định bản lĩnh thời trang quốc tế. Hình ảnh “Phú Sát hoàng hậu” một thời nay bước ra đời thực, trở thành biểu tượng của vẻ đẹp hiện đại và khí chất sang trọng, thu hút ống kính truyền thông trong và ngoài nước.

Không chỉ có Tần Lam, show diễn Tory Burch lần này còn chào đón nhiều gương mặt đình đám như Naomi Watts, Tessa Thompson và Emma Roberts.

Nữ diễn viên Hollywood Naomi Watts mang đến một phong thái quý phái, đẳng cấp dù đã ngoài ngũ tuần. Với gu thời trang tinh tế, Naomi luôn biết cách tỏa sáng một cách tự nhiên mà không cần phô trương. Tại show diễn, cô khoác lên mình một bộ trang phục thể hiện sự giao thoa giữa nét cổ điển và hiện đại, toát lên vẻ đẹp vượt thời gian.

Naomi Watts

Nữ diễn viên Tessa Thompson, với phong cách thời trang luôn phá cách và đầy cá tính, đã mang đến một làn gió mới cho show diễn. Tessa Thompson luôn biết cách biến hóa để trở thành tâm điểm của mọi ống kính, và lần này cũng không ngoại lệ. Hơn cả trang phục, Tessa khẳng định thời trang là ngôn ngữ tự do để bộc lộ bản ngã và vượt qua mọi khuôn mẫu.

Tessa Thompson

Emma Roberts

Nữ diễn viên Emma Roberts, với vẻ đẹp ngọt ngào và năng động, mang đến show diễn Tory Burch một hình ảnh trẻ trung và tươi mới. Cô lựa chọn một bộ trang phục tôn lên vóc dáng khoẻ khoắn nhưng vẫn vô cùng thu hút, thể hiện sự tinh tế trong việc lựa chọn trang phục. Emma Roberts là một trong những gương mặt được giới trẻ yêu thích, và phong cách của cô luôn được xem là nguồn cảm hứng cho nhiều tín đồ thời trang.

Sự hiện diện của dàn sao quốc tế càng khiến bộ sưu tập thêm sức hút, khắc họa trọn vẹn tinh thần nữ tính pha trộn giữa nét cổ điển và sự phóng khoáng đương đại mà thương hiệu Mỹ muốn truyền tải.

Với những thiết kế tôn vinh vẻ đẹp không hoàn hảo và khát vọng khai phá giới hạn thời trang, bộ sưu tập Xuân Hè 2026 của Tory Burch không chỉ là tuyên ngôn phong cách mà còn là minh chứng cho sức sống bền bỉ của thời trang Mỹ. Trong đó, sự xuất hiện đầy ấn tượng của Tần Lam được xem như điểm nhấn, giúp cô tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao châu Á tại sân chơi quốc tế.