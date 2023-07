Hậu uống thuốc ngừa thai khẩn cấp, bé gái để lộ "bạn trai"

Sáng 15-7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Lê Phước Cảnh (SN 1991; ngụ thị trấn Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi".

Lê Phước Cảnh

Cán bộ công an đang ghi lời khai Lê Phước Cảnh

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Cảnh và H.G. (chưa đủ 16 tuổi; ngụ xã Phú Thọ, huyện Phú Tân) quen biết nhau qua mạng xã hội, sau đó phát sinh tình cảm.

Tối 24-5, Cảnh và G. cùng đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn, sau đến một nhà nghỉ để nghỉ qua đêm.

Tại đây, Cảnh và G. đã nhiều lần quan hệ tình dục với nhau. Đến sáng hôm sau, sợ G. mang thai nên Cảnh mua thuốc ngừa thai khẩn cấp cho G. uống rồi cả 2 đi về nhà.

Về đến nhà, G. bị đau bụng nên nhắn tin cho Cảnh biết thì bị gia đình G. phát hiện. Sau đó, G. kể cho gia đình là G. đã quan hệ tình dục với Cảnh.

Gia đình G. liền làm đơn tố cáo hành vi của Cảnh đến cơ quan công an.